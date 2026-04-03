به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرگان با تحلیل شرایط جاری میان ایران و آمریکا، اظهار کرد: رئیس‌جمهور آمریکا در شرایط پیچیده‌ای قرار گرفته و با وجود مخالفت‌های داخلی و مشکلات متعدد، به‌دنبال راهی برای خروج از این وضعیت و نمایش پیروزی است.

وی با اشاره به گزینه‌های پیش‌روی آمریکا افزود: پذیرش شکست یکی از گزینه‌هاست، اما با توجه به جایگاه ادعایی این کشور، احتمال آن بسیار ضعیف به نظر می‌رسد. گزینه دیگر، انجام اقداماتی برای نمایش قدرت، از جمله حمله به مراکز غیرنظامی است که این اقدام علاوه بر مغایرت با قوانین بین‌المللی، حتی بر اساس قوانین داخلی آمریکا نیز جنایت جنگی محسوب می‌شود.

امام جمعه گرگان ادامه داد: گزینه حمله نظامی گسترده نیز از دیگر سناریوهای مطرح است، اما با توجه به توان دفاعی ایران و شرایط موجود، تحقق آن برای آمریکا با چالش‌های جدی همراه خواهد بود.

نورمفیدی با اشاره به بحث مذاکره اظهار کرد: تصمیم‌گیری در این زمینه در اختیار نظام است و هرگونه مذاکره باید در چارچوب تأمین منافع و مصالح کشور صورت گیرد.

وی تأکید کرد: تخریب و اتهام‌زنی به مسئولان در این شرایط، بازی در زمین دشمن و خلاف منافع ملی است.

وی با بیان اینکه افکار عمومی جهان در این تقابل تا حد زیادی حق را به ایران می‌دهد، افزود: ایران در موضع دفاع قرار دارد و همین مسئله موجب شده مشروعیت اقدامات کشور در سطح بین‌المللی تقویت شود.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان همچنین به قدرت دفاعی ایران اشاره کرد و گفت: توان نظامی کشور، به‌ویژه در حوزه موشکی، موجب شگفتی طرف مقابل شده و این مسئله معادلات آنان را بر هم زده است.

نورمفیدی با اشاره به اختلافات داخلی در آمریکا و برخی مواضع متفاوت در سطح اروپا و ناتو، این تحولات را به نفع ایران ارزیابی کرد و گفت: در مقابل، جمهوری اسلامی ایران از آمادگی لازم برای ادامه مسیر برخوردار است.

وی با تأکید بر لزوم تبعیت از تصمیمات کلان نظام خاطرنشان کرد: وحدت، هوشیاری در بیان مواضع و پرهیز از اظهارات خلاف مصالح کشور، ضرورتی انکارناپذیر در شرایط کنونی است و پیروزی نهایی با تکیه بر ایمان، انسجام و وعده‌های الهی محقق خواهد شد.