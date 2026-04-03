به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم یعقوبیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آمل، با اشاره به وابستگی‌های فکری جوامع بشری به دو نظام فکری غرب و شرق، اظهار داشت: جهان پیش از انقلاب اسلامی، میان دوگانه قاطع نظام سرمایه‌داری غرب و نظام کمونیستی شرق گرفتار بود و مردم دنیا تصور می‌کردند راهی جز انتخاب یکی از این دو مدل برای اداره جوامع وجود ندارد.

وی افزود: انقلاب اسلامی با رهبری امام راحل (ره)، با فریادی رسا و اندیشه‌ای نو، این بت‌های فکری را شکست و اعلام کرد که ما نه اسیر مکاتب غربی می‌شویم و نه مغلوب ایدئولوژی‌های شرقی؛ بلکه برای اداره کشور و جامعه، نظام اندیشه‌ای مستقل و جامعی داریم که در تمام شئون سیاسی و اجتماعی حرف برای گفتن دارد.

امام جمعه آمل با انتقاد از کسانی که همچنان به دنبال نسخه پیچی‌های غرب برای کشور هستند، تصریح کرد: امروز باید دید خروجی دنباله‌روی از نظام‌های سرمایه‌داری غربی در جهان چه بوده است؟ آیا وضعیتی که برخی کشورها با پیروی از الگوهای آمریکا پیدا کرده‌اند، به رفاه و سعادت واقعی منتهی شده است؟

حجت‌الاسلام یعقوبیان در پایان با توصیه به مطالعه و آگاهی‌بخشی در مورد واقعیت‌های تاریخی، خاطرنشان کرد: نظام اسلامی با تکیه بر آموزه‌های وحیانی، الگوی جدیدی از حکمرانی را ارائه داد که همانا جمهوری اسلامی است؛ الگویی که مبتنی بر استقلال فکری و عزت ملی است و نیازی به وام گرفتن از مکاتب مادی شرق و غرب ندارد.