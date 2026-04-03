۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

نظام اسلامی با تکیه بر آموزه‌ها الگوی جدیدی از حکمرانی را ارائه داد

آمل- امام جمعه آمل با اشاره به وابستگی‌های فکری جوامع بشری به دو نظام فکری غرب و شرق گفت:نظام اسلامی با تکیه بر آموزه‌های وحیانی، الگوی جدیدی از حکمرانی را ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم یعقوبیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آمل، با اشاره به وابستگی‌های فکری جوامع بشری به دو نظام فکری غرب و شرق، اظهار داشت: جهان پیش از انقلاب اسلامی، میان دوگانه قاطع نظام سرمایه‌داری غرب و نظام کمونیستی شرق گرفتار بود و مردم دنیا تصور می‌کردند راهی جز انتخاب یکی از این دو مدل برای اداره جوامع وجود ندارد.

وی افزود: انقلاب اسلامی با رهبری امام راحل (ره)، با فریادی رسا و اندیشه‌ای نو، این بت‌های فکری را شکست و اعلام کرد که ما نه اسیر مکاتب غربی می‌شویم و نه مغلوب ایدئولوژی‌های شرقی؛ بلکه برای اداره کشور و جامعه، نظام اندیشه‌ای مستقل و جامعی داریم که در تمام شئون سیاسی و اجتماعی حرف برای گفتن دارد.

امام جمعه آمل با انتقاد از کسانی که همچنان به دنبال نسخه پیچی‌های غرب برای کشور هستند، تصریح کرد: امروز باید دید خروجی دنباله‌روی از نظام‌های سرمایه‌داری غربی در جهان چه بوده است؟ آیا وضعیتی که برخی کشورها با پیروی از الگوهای آمریکا پیدا کرده‌اند، به رفاه و سعادت واقعی منتهی شده است؟

حجت‌الاسلام یعقوبیان در پایان با توصیه به مطالعه و آگاهی‌بخشی در مورد واقعیت‌های تاریخی، خاطرنشان کرد: نظام اسلامی با تکیه بر آموزه‌های وحیانی، الگوی جدیدی از حکمرانی را ارائه داد که همانا جمهوری اسلامی است؛ الگویی که مبتنی بر استقلال فکری و عزت ملی است و نیازی به وام گرفتن از مکاتب مادی شرق و غرب ندارد.

کد مطلب 6790366

