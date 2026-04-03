دعوت امام جمعه پارسیان برای ثبت نام در پویش جان فدای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا، امام جمعه پارسیان، در خطبههای این هفته نماز جمعه با اشاره به حضور پرشور مردم در صحنههای مختلف انقلاب، اظهار کرد: مردم شریف و مؤمن ایران، علیرغم شرایط جنگی، شبانهروز پای کار نظام و کشور هستند و مراسمهای مختلف از جمله یادبود شهدای دانشآموز را با شکوه برگزار میکنند.
وی افزود: امروز ملت ایران در عالم بینظیر است؛ مسئولین کنار مردم، کشاورز، دامدار، رزمنده و ادارات همگی با روحیه جهادی مشغول به کار هستند و هیچ خللی در نظام ایجاد نشده است.
امام جمعه پارسیان با اشاره به پویش «جانفدا» برای ثبتنام داوطلبان دفاع از کشور، تصریح کرد: در کمتر از چهار روز، هفت میلیون ایرانی ثبتنام کردهاند و من نیز به عنوان کوچکترین شهروند این شهرستان در همان روزهای اول ثبتنام کردم و آمادهام جان ناقابلم را فدای این ملت و این مرز و بوم کنم.
وی با تأکید بر اینکه دشمن از این همبستگی شگفتزده شده است، گفت: هشت سال دفاع مقدس نشان داد که حتی زنان ما آماده سلاح به دست گرفتن هستند؛ همه ملت برای تضعیف روحیه دشمن ثبتنام کنند تا این آمار دنیا را شگفتزدهتر کند.
اسماعیلنیا با اشاره به شکست ابهت آمریکا توسط ایران، خاطرنشان کرد: امروز دنیا، ایران را ابرقدرت نظامی اول میداند، چراکه ایران توانست مدعیان ابرقدرتی را به خاک مذلت بنشاند. پایگاههای آمریکا در منطقه را شخم زدیم و ابهت ساختگی آمریکا را برای همیشه شکستیم.
وی با بیان اینکه هماهنگی کامل در اتاق عملیات جبهه مقاومت وجود دارد، گفت: ورود یمن به عنوان ضلع چهارم جنگ، دست برتر را به ایران داده و شکست آمریکا قطعی است. امروز روز جنگ تا پیروزی است و هرگونه زمزمه آتشبس، تنفس مصنوعی به دشمن جنایتکار است.
امام جمعه پارسیان با تأکید بر لزوم تنبیه متجاوز، اظهار کرد: حتی اگر آمریکا یکطرفه جنگ را پایان دهد، ما آنها را رها نخواهیم کرد و باید تقاص خون شهدا و خسارات را از اموال آنها بگیریم.
وی در پایان با گرامیداشت یاد سردار شهید تنگسیری، از مردم جنوب خواست تا اجازه پیاده شدن هیچ سرباز اجنبی را به جزایر و خاک ایران ندهند و همچنین بر لزوم درختکاری به یاد شهدا در روز طبیعت تأکید کرد.
نظر شما