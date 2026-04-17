امام جمعه پارسیان: آمریکا به صخره مستحکم ملت ایران برخورد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا در خطبههای این هفته نماز جمعه پارسیان با تسلیت ایام و تبریک فرارسیدن ماه ذیالقعده و دهه کرامت، بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئههای ترکیبی دشمن تأکید کرد و از مردم خواست با حفظ روحیه انقلابی، پشتیبان مسئولان در میدان جنگ و دیپلماسی باشند.
امام جمعه پارسیان در ابتدا با تقدیر از حضور مقتدرانه مردم در تجمعات شبانه در حمایت از نظام، گفت: از صبوری مردم شهرستان و همچنین مسئولین ادارات، فرماندار و شهردار که در وضعیت جنگی و جهادگونه در صف مقدم خدمترسانی هستند، تشکر میکنم.
وی با اشاره به دو مناسبت مهم پیش رو، افزود: شنبه ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی و چهارشنبه دوم اردیبهشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران است. این دو نهاد مقتدر، دو بال برای عزت، شوکت و استقلال ایران اسلامی هستند و مردم قدردان و دعاگوی این عزیزانند.
خطیب نماز جمعه پارسیان با اشاره به آغاز ماه حرام ذیالقعده، اظهار داشت: در این ماههای حرام، حتی جنگ با کفار هم ممنوع است. پیامبر اکرم (ص) فرمودند هر کس در روزهای یکشنبه ماه ذیالقعده غسل کند و چهار رکعت نماز مخصوص بخواند، توبه اش مقبول درگاه حق خواهد بود. این فرصت را از دست ندهید.
اسماعیلنیا همچنین اول ذیالقعده را سالروز ولادت حضرت معصومه (س) و آغاز دهه کرامت دانست و گفت: این روز را به همه دختران غیور شهرستان تبریک میگویم. دختران ما با الگوگیری از حضرت زینب (س) و حضرت معصومه (س)، در این جنگ ترکیبی حضور فعال و مؤثری داشتند.
هشدار درباره جنگ نرم و تفرقهافکنی
امام جمعه پارسیان در مهمترین بخش سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کشور، خاطرنشان کرد: دشمنان با تمام ابزار اطلاعاتی و رسانهای و جنگ نرم تلاش میکنند تا بین صفوف به هم فشرده مردم و مسئولان اختلاف بیندازند. متأسفانه برخی دغدغهمندان ناآگاه در فضای مجازی شروع به قلمفرسایی و زیر سوال بردن اقدامات مسئولین میکنند.
وی با یادآوری تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: امروز از هر زمان دیگری وحدت در بین مسئولین نظام بیشتر است و همه گوش به فرمان رهبر عزیز انقلاب هستند. ما به تصمیمات مسئولین ارشد نظام اعتماد کامل داریم. امروز یک سیاست به نام «سیاست ابهام» در جنگ حاکم است؛ در برخی ساحات باید با سکوت کار را پیش برد تا هم دشمن گیج شود و هم جنگ مدیریت گردد.
شکست مفتضحانه محاصره دریایی آمریکا
اسماعیلنیا با اشاره به آخرین تحولات منطقهای، گفت: دشمن آمریکایی به استیصال افتاده است. او در جنگ به اهدافش نرسید و در مذاکره به صخره مستحکم ملت ایران برخورد کرد. طرح محاصره دریایی را ریخت که با عبور بیش از ۳۰ کشتی از محلهای ممنوعه، شکست مفتضحانهای خورد و حتی جرئت یک بازرسی را هم نداشت.
وی افزود: امروز اکثر کشورهای دوست یا همراه ترامپ از او جدا شدهاند. آمریکا منزویترین کشور در بین ملتها و دولتهاست. او میخواست ما را منزوی کند اما برعکس شد.
امام جمعه پارسیان با صدای بلند و لحنی آتشین اعلام کرد: اگر برای کشتیهای ایرانی یا کشتیهایی که مبدأ یا مقصدشان ایران است، ناامنی ایجاد شود، ایران اجازه هیچ گونه تجارت دریایی به هیچ کشوری نخواهد داد. اگر علیه بنادر یا نیروهای ایران در دریا اقدامی انجام دهند، نیروهای مسلح ما باقیمانده سربازان مخلوط آمریکا را برای خوراک کوسههای خلیج فارس و دریای عمان به قعر دریاها خواهند فرستاد.
اسماعیلنیا در ادامه با اشاره به فرمایش امام راحل درباره ارتش ۲۰ میلیونی، تصریح کرد: امروز به امام راحل میگوییم روحت شاد، جانشین تو آیتالله سید مجتبی خامنهای، یک فراخوان برای ارتش جانفدای مردمی ۳۰ میلیونی تشکیل داده است. بزرگترین ارتش ملی-مردمی دنیا از آن ایران اسلامی است. همه ایرانیان غیور را به پیوستن به پویش ملی «جان فدا» دعوت میکنم.
شکست دیگر اسرائیل در آتشبس لبنان
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات جبهه مقاومت اشاره کرد و گفت: همه دیدید یک شکست مفتضحانه دیگر برای اسرائیل و آمریکا رقم خورد. نتانیاهو چند ساعت قبل از آتشبس گفته بود هرگز آتشبس را نمیپذیرد، اما فشار استقامت ایران مقتدر کاری کرد که هم ترامپ و هم نتانیاهوی خبیث تسلیم شوند.
امام جمعه پارسیان هشدار داد: اگر آمریکا نتواند سگ هار منطقه یعنی اسرائیل خونخوار را کنترل کند و جنگ علیه حزبالله آغاز شود، بدانند که با موشکهای سجیل، خیبرشکن و فتا، بارانی سختتر از باران بر سر تلآویو و حیفا خواهیم ریخت.
توصیههای انتخاباتی؛ اخلاق محور باشید
اسماعیلنیا در پایان با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، تأکید کرد: امام جمعه به عنوان پدر معنوی شهر، هیچ گونه جانبداری از هیچ کاندیدایی ندارد. این حق طبیعی مردم است که بر اساس سابقه، توانمندی، تعهد و تخصص، فرد اصلح را انتخاب کنند.
وی خطاب به کاندیداها گفت: همه شما دوست، همسایه و قوم و خویش هستید. مبادا به خاطر چند روز تبلیغات، کاری کنید که هم گناهکار شوید و هم دین و آخرت خود را بفروشید. با اخلاق، تبلیغات را پیش ببرید و از ایجاد تفرقه بپرهیزید.
