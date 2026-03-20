امام جمعه پارسیان: ایران ابرقدرت نوین جهان خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا، امام جمعه پارسیان، در خطبههای نماز جمعه این هفته، با تبریک فرارسیدن عید سعید فطر و تأکید بر استمرار فضایل معنوی ماه رمضان در ایام سال، اظهار داشت: نماز عید فطر فردا صبح ساعت ۷ برگزار میشود که مانوری بزرگ برای شکرگزاری بندگی یکماهه مسلمانان است. شب عید فطر نیز شبی بزرگ و همطراز شب قدر است که باید از فیوضات آن بهره برد.
وی با اشاره به جایگاه والای مردم در اندیشه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، تصریح کرد: مردم بهترین سرمایههای این انقلاب هستند و امروز حضور عمارگونه آنها در صحنه، بالاترین قدرت بازدارندگی نظام و عامل اصلی یأس دشمن شده است. دشمن شکستخورده که از رسیدن به اهداف شوم خود مأیوس شده، روی به ترور ناجوانمردانه آورده است، اما مردم ما هر شب با تجمعات چند دههزارنفری، پشتیبان نظام و مدافع خون شهدا هستند.
امام جمعه پارسیان با اشاره به شهادت جمعی از مردم و مسئولان ارشد، افزود: خون پاک امام شهید ما، انسجام و اتحاد بینظیری در ملت ایران ایجاد کرده است. رهبر عزیز انقلاب با شهادت خود، تمام سرمایهگذاری دشمنان را بر باد داد و آینده منطقه و جهان، آیندهای روشن برای اسلام و انقلاب اسلامی و آیندهای تاریک برای نظام سلطه خواهد بود.
وی با بیان دستاوردهای چشمگیر نیروهای مسلح در ۲۰ روز گذشته، خاطرنشان کرد: امروز دنیا شگفتزده از تفوق راهبردی ایران است. تخریب ۱۷ پایگاه آمریکا در غرب آسیا، خارج کردن ناوهای آبراهام لینکلن و فورد از منطقه، پودر شدن سوخترسانهای بوئینگ آمریکا و شناسایی و انهدام جنگندههای رادارگریز، بخشی از خلقعظمتی بود که توسط جوانان مؤمن و انقلابی ایران رقم خورد و ابهت پوشالی استکبار را درهم شکست.
حجتالاسلام اسماعیلنیا تأکید کرد: ما با این پیروزیها در آستانه ابرقدرتی در عرصههای اقتصادی، نظامی، ژئوپلیتیکی و مدیریتی هستیم. از این پس، ایران است که امنیت منطقه، انرژی و قیمت آن را تعیین میکند. امروز زمان گرفتن انتقام و غرامت از دشمنان و زمان وضع عوارض عبور کشتیها از تنگه هرمز است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمله اخیر دشمن به زیرساختهای انرژی در عسلویه، گفت: ایران اعلام کرده بود که اگر به زیرساختهای انرژی حمله شود، با انبار باروت بازی کردهاید. پاسخ قاطع نیروهای مسلح در کمترین زمان نشان داد که خطوط قرمزی برای ایران وجود ندارد. اگر حماقت دشمن تکرار شود، تمام منافع آمریکا و اسرائیل در هر جای دنیا هدف مشروع ما خواهد بود و در یک ساعت به خاکستر تبدیل خواهد شد.
امام جمعه پارسیان در پایان با تشکر از حضور همیشه در صحنه مردم ایران بهویژه اهل سنت، بر لزوم صرفهجویی و حفظ آرامش در جامعه تأکید کرد و افزود: این روزهای سخت به زودی میگذرد و عزت و شرافت برای مردمی میماند که در کنار کشور و نیروهای مسلح خود ایستادند.
