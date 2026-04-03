ترافیک در مسیرهای خروجی از شهر مشهد سنگین است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین میش مست اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در مسیر (آزادراه شهید شوشتری) مشهد-باغچه - نیشابور-سبزوار و همچنین بزرگراه باغچه-تربت حیدریه و مسیر بزرگراهی مشهد-چناران- قوچان پرحجم گزارش شده است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: مسیر بازگشت خودروها در مسیرهای یاد شده بیشتر شامل خودروها با پلاک غیربومی است که در پایان تعطیلات در حال ترک مشهد و استان هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت جوی در جاده های اصلی استان صاف است و تردد در دیگر مسیرها از جمله ورودی های استان به صورت عادی و روان گزارش شده است.

میش مست بیان کرد: خوشبختانه دیروز پنجشنبه (۱۳ فروردین ماه) هیچ تصادف منجر به فوت در جاده های استان گزارش نشده است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: دیروز ۹ فقره تصادف جرحی با ۱۳ مجروح و ۳۷ فقره تصاف خسارتی در جاده های خراسان رضوی ثبت شد.