به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبههای این هفته نماز جمعه سنندج، با لحنی قدرشناسانه، از مواضع و بیانات اخیر رئیسجمهور در تبیین دیدگاهها و خواستههای بهحق ملت ایران و نظام اسلامی تقدیر کرد و این مواضع را بازتابدهنده صلحدوستی و نوعدوستی عمیق مردم ایران دانست و آن را شایسته ستایش و حمایت خواند.
وی تأکید کرد: ایران همواره پرچمدار صلح و دوستی بین اقوام و ملتها در منطقه و جهان بوده و هیچگاه آغازگر جنگ نبوده است اما در عین حال، در برابر هرگونه تجاوز و تهدید با صلابت خواهد ایستاد و هرگز تسلیم اراده بیگانگان نخواهد شد.
توطئه هستهای دشمنان و فتوای رهبری
ماموستا رستمی در بخش دیگری از سخنانش، به موضوع پرونده هستهای ایران و توطئههای دشمنان در این حوزه پرداخت.
وی با اشاره به فتوای صریح و قاطع رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حرام بودن تولید سلاح هستهای، تصریح کرد: دشمنان بیش از چهار و نیم دهه است که به بهانه واهی تلاش ایران برای ساخت بمب هستهای، میخواهند این کشور را از دستیابی به فناوری هستهای و استفاده از کاربردهای حیاتی آن در حوزههای گوناگون محروم سازند.
امام جمعه سنندج، ریشه اصلی این دشمنی مستمر را نه در نگرانی از تولید سلاح، بلکه در هراس عمیق دشمنان از پیشرفت علمی، فنی و اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی ایران دانست.
تأکید بر پیشرفت علمی، اقتدار ملی و لزوم مقاومت
امام جمعه سنندج همچنین با یادآوری آموزههای دین مبین اسلام، بیان کرد: دین اسلام همواره بر کسب علم و دانش، تحقیق و پیشرفت تأکید داشته است و جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از همین آموزهها، به دنبال اقتدار همهجانبه است.
ماموستا رستمی هشدار داد: اگر کشور از هر لحاظ قدرتمند نباشد، دشمنان جسور شده و طمع تجاوز به سرزمین و منافع ملی را در سر خواهند پروراند.
وی به دوران پرافتخار دفاع مقدس اشاره کرد و یادآور شد: دشمنان انقلاب نوپای اسلامی، جنگی نابرابر را به کشور تحمیل کردند اما مردم غیور ایران با وجود کمترین امکانات نظامی، با تکیه بر ایمان، وحدت و مقاومت بینظیر خود، در برابر دشمن تا بن دندان مسلح ایستادند و پیروز میدان شدند و این پیروزی نشان داد که نیروی ایمان و وحدت، بر هر قدرت مادی برتری دارد.
رسیدگی به معیشت و حمایت از تولید
خطیب جمعه سنندج از مسئولان نظام خواست تا قدر مردم شریف و صبور ایران را بدانند و تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات معیشتی به کار گیرند.
ماموستا رستمی با تأکید بر لزوم حل معضلات جدی کشور نظیر بیکاری، تأمین مسکن برای جوانان و اقشار کم درآمد، بر حمایت همهجانبه از سرمایهگذاران و کارآفرینان داخلی تأکید کرد.
وی اضافه کرد: توجه به مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم و تسهیل فرآیند تولید و سرمایهگذاری، ضامن بقا و رشد اقتدار ملی و استحکام پیوند میان ملت و حاکمیت است.
