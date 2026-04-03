به گزارش خبرنگار مهر، حمید کشکولی، روز جمعه، از ابلاغ دستورالعمل جدید ساعت فعالیت کارمندان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان از روز شنبه ۱۵ فروردین ماه خبر داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان به رسانه‌ها گفت: در اجرای دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور و تفویض اختیار فعالیت کارکنان به استانداران، با عنایت به موافقت استاندار لرستان، ساعت فعالیت کارمندان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان از فردا شنبه پانزدهم فروردین ماه تا اطلاع بعدی ابلاغ می‌گردد.

۴۰ درصد نیروی انسانی حضوری، ۶۰ درصد دورکار

کشکولی اظهار داشت: بر این اساس، همه خدمات اداری با بهره‌گیری از ۴۰ درصد نیروی انسانی به صورت حضوری و ۶۰ درصد به صورت دورکار با تشخیص بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی استان انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: در این زمینه، اولویت دورکاری با بانوان (علی‌الخصوص بانوان باردار، دارای فرزند معلول یا فرزند شش سال و کمتر) و معلولین است.

بخش‌های عملیاتی و خدمات ضروری از شمول بخشنامه مستثنی هستند

معاون استاندار لرستان گفت: بخش‌های عملیاتی و ارائه‌دهنده خدمات ضروری در حوزه‌های امنیتی، انتظامی، بهداشت و درمان، آتش‌نشانی، امداد و نجات، خدمات شهری و... از شمول این بخشنامه مستثنی بوده و مطابق با اصول پدافندی و تصمیم مراجع ذی‌صلاح اقدام می‌نمایند.

وی تصریح کرد: این بخش‌ها با حفظ آمادگی کامل به صورت حضوری و بدون هیچ خللی به خدمت‌رسانی ادامه خواهند داد.

فعالیت ۱۰۰ درصدی بانک‌ها با حضور کامل نیروی انسانی

کشکولی افزود: بنابر مصوبه شورای هماهنگی بانک‌ها و دستور استاندار لرستان، بانک‌ها با ظرفیت ۱۰۰ درصد نیروی انسانی، روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و در روز پنج‌شنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ دایر خواهند بود.

وی بیان کرد: این تصمیم با هدف حفظ پایداری خدمات بانکی و پاسخگویی به نیازهای مالی شهروندان اتخاذ شده است.

فعالیت کارکنان در پنج‌شنبه‌ها به صورت دورکاری

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان یادآور شد: فعالیت کارکنان در پنج‌شنبه‌ها به صورت دورکاری است.

مدیران مکلف به برنامه‌ریزی برای عدم خلل در خدمات‌رسانی

کشکولی تأکید کرد: مدیران و مسئولان استانی مکلفند ضمن رعایت شرایط موجود و رعایت مسائل امنیتی، به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نگردد.

وی یادآور شد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند با بهره‌گیری از ظرفیت دورکاری پاسخگوی نیازهای شهروندان باشند.