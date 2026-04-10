۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

همه شعب بانک‌ها از فردا فعال هستند

شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد: از روز شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی، ۱۰۰ درصد شعب بانک‌ها در کل کشور و واحدهای ستادی بانک‌ها در تهران فعال هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی بانک‌های کشور، طی اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور، از روز شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی، ۱۰۰ درصد شعب بانک‌ها در کل کشور و واحدهای ستادی بانک‌ها در تهران، با در نظر گرفتن ملاحظات زیر فعالیت خواهند داشت.

مدیران عامل بانک‌ها در این ایام می‌توانند از آیین نامه دورکاری با در اولویت قرار دادن افراد معلول، بانوان به ویژه بانوان باردار یا دارای فرزند معلول یا فرزند شش ساله و کمتر و کارکنان دارای بیماری خاص با هماهنگی استانداران هر استان استفاده نمایند.

براین اساس، استانداران نیز در چارچوب همین بخشنامه اختیار دارند درخصوص نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی و تعداد کارکنانی که الزاماً باید به صورت حضوری ارائه خدمت نمایند، متناسب با شرایط استان، تصمیم گیری کنند؛ بنابراین مصوبات و تصمیمات استانداری‌ها در سراسر کشور ملاک عمل خواهد بود.

ساعت پذیرش مشتریان در طول هفته طبق روال عادی از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و پنجشنبه‌ها از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ خواهد بود.

سمیه رسولی

