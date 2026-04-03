عمق همراهی مردم با نیروهای مسلح در پویش جانفدا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی رحیم‌آبادی در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند که در مسجد جامع مصلای المهدی (عج) برگزار شد، با تبیین شرایط کنونی کشور، مسیر ملت ایران را مسیری الهی دانست و اظهار کرد: ۱۲ فروردین «غدیر ایران اسلامی» و نماد پیوند امام و امت و شکست طاغوت است.

وی با تأکید بر نقش مردم در استمرار این مسیر افزود: ملت ایران با بصیرت و اتحاد، این راه را تا رسیدن به قله‌های پیروزی ادامه خواهند داد و دشمنان در برابر این اراده مردمی زمین‌گیر خواهند شد.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به لزوم همراهی مردم و امداد الهی برای تحقق وعده‌ها عنوان کرد: حضور همیشگی مردم در صحنه، یکی از مهم‌ترین عوامل پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی است.

رحیم‌آبادی با اشاره به شرایط روزهای اخیر گفت: مردم با وجود داغ و اندوه از دست دادن عزیزان خود، همچنان با بصیرت در میدان حضور دارند و از آرمان‌های انقلاب دفاع می‌کنند.

وی نیروهای مسلح را در کنار خانواده‌های شهدا چشم و چراغ ملت دانست و تصریح کرد: این نیروها با اتکا به حمایت مردمی، مسیر تحقق پیروزی نهایی را با قدرت دنبال می‌کنند.

خطیب جمعه بیرجند با اشاره به استقبال گسترده از پویش «جان‌فدا» افزود: این حضور میلیونی، نشان‌دهنده عمق همراهی مردم با نیروهای مسلح و آرمان‌های انقلاب است.

وی با بیان اینکه مردم پشتیبان نیروهای مسلح هستند، گفت: حضور گسترده ملت در صحنه، پشتوانه‌ای مستحکم برای تقویت جبهه مقاومت و شکست دشمنان است.

حجت الاسلام رحیم آبادی در پایان تأکید کرد: ملت ایران با وحدت و تبعیت از ولایت، تا تحقق کامل اهداف انقلاب و انتقام خون شهدا، در این مسیر استوار خواهد ماند.