به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم ابراهیمی نوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به ثبت‌نام بیش از ۷ میلیون نفر در پویش «جان فدا»، گفت: مردم حاضرند در برابر مزدوران سلاح به دست بگیرند و در مقابل آنان بایستند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی سه تولد دارد، اظهار کرد: تولد اول در سال ۵۷ به دست امام راحل (ره) شکل گرفت و نظام و انقلاب متولد شد. تولد دیگر که همه ما این روزها آن را تجربه می‌کنیم، به دست ابرمرد دوران ما، شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای شکل گرفت که این مرد بزرگ ۳۷ سال ما را رشد داد.

امام جمعه رودسر افزود: امروز از ثمره خون پاک این شهید بزرگوار، انقلاب ما تولد جدیدی را تجربه می‌کند که تولد سوم برای این انقلاب و نظام به دست صاحب‌الزمان (عج) تحقق خواهد یافت که این تولد حقیقتی است که همه منتظر آن لحظه هستیم.

حجت‌الاسلام ابراهیمی نوری با اشاره به محاسبات دشمن تصریح کرد: دشمن بر این باور بود که پوسته سخت ما را بشکافد و رهبری انقلاب و سرداران کشور را به شهادت برساند و بسیاری از زیرساخت‌ها و دانشگاه‌ها را از بین ببرد، اما آنان از ایران قوی می‌ترسند. این ایران قوی، پوسته سخت خود را نگه داشته است.

وی در ادامه گفت: دشمن در مرحله اول از خودش راضی بود و در مرحله دوم پای مذاکره آمد، اما بیش از ۷ میلیون مردم در پویش «جان فدا» ثبت‌نام کرده‌اند و حاضرند در هر جای این کشور سلاح به دست بگیرند و در مقابل مزدوران بایستند.

امام جمعه رودسر اضافه کرد: مردم ما یک حرف دارند؛ حاضرند هزینه جنگ را بپردازند با این شرط که آمریکا دیگر در منطقه ما نباشد.

حجت‌الاسلام ابراهیمی نوری با بیان اینکه دولت آمریکا به این نتیجه رسیده که هرچه زودتر خاورمیانه را ترک کند، افزود: شیخ‌نشینان منطقه اگر تا به امروز با آمریکا همکاری می‌کردند، خودشان می‌دانند با رفتن آمریکا از منطقه، آنان هم خواهند رفت.

امام جمعه رودسر به برخی از عناصر داخلی که سر در آخور غربی‌ها گذاشته‌اند و ته خط آنان مذاکره بود، اشاره کرد و گفت: حضور و بقای آنان ارتباط با آمریکا بود. هرکس در این روزها قدم و قلمی برمی‌دارد و چراغ سبز به آمریکا نشان می‌دهد، از همین قشر مزدور است که باید مراقب بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ما تولد دیگری را تجربه می‌کند که خیلی از افراد جایی دیگر نخواهند داشت.