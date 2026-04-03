حیرت جهانیان از استقامت ملت ایران؛ میدان داری تا پیروزی نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رمضان حافظی در خطبه های این هفته نمازجمعه مهدیشهر در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به شرایط جنگ کنونی بیان کرد: ملت ما استغاثه و دعا به درگاه خداوند متعال را در این شرایط فراموش نکنند هرچند باید این موضوع را هم اشاره کرد و که تقوا لازمه این استقاثه است.

وی با بیان اینکه رویدادهای یک ماهه اخیر، ناشی از دست گسترده و باز رهبر شهیدمان است، افزود: شهید تا زمانی که در کالبد زمین است دستش بسته است اما وقتی از کالبد تن خارج شد دستش باز است و از این عالم طبیلت به عالم ملکوت رفته است لذا همه این کامیابی ها جوشش خون امام شهیدمان است.

امام جمعه موقت مهدیشهر با بیان اینکه آمریکا ۵۰ سال دور تا دور ایران پایگاه ساخت و میلیاردها دلار هزینه کرد و حتی چندین هزار نیروی خود را در خاور میانه استقرار داد اما چه اتفاقی رخ داده که خیلی از این سربازان به درک واصل و مابقی نیز پا به فرار گذاشته اند گفت: این پیروزی ها به برکت خون امام شهید و دیگر شهدا رقم‌خورده است.

حافظی با بیان اینکه عنایات خداوند متعال شامل حال ملت شده است، بیان کرد: این شهادت رهبر شهیدمان حامل یک تحول عظیم معنوی در جبهه استقامت و مقاومت است که یک رشد ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه ۴۷ سال تنگه هرمز دست ما بود و ما نجیبانه رفتار می‌کردیم اما شهادت امام عزیزمان به ما جرات طوفان داد، ملت ما را رشیدتر کرد، افزود: این شب ها در تمام کشورمان شاهد حضور مقتدر و با صلابت مردم در صحنه دفاع از انقلاب هستیم و این یک رشد معنوی در ایران اسلامی است.

امام جمعه موقت مهدیشهر با بیان اینکه سیاسیون کشورهای مختلف از رفتار ملت ایران حیرت زده اند تاکید کرد: کشورهای دیگر چشم به ملت ایران دارند که زیربار موشک و حمله هوایی و ... بازهم مقتدرانه در میدان حضور داشته و جهانیان را به حیرت و تحسین‌ جهانیان واداشته اند و ما به دشمن می‌گوییم که این حضور تا پیروزی نهایی ادامه دارد.