به گزارش خبرگزاری مهر، گلن دیسن، استاد ژئوپلیتیک و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که در سخنرانی خود گفته بود ایران را «به عصر حجر» بازمی‌گرداند، تناقض آشکار در روایت کاخ سفید را یادآور شد.

دیسن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یادمان باشد توجیه اولیه جنگ از سوی ترامپ "کمک" به ایرانی‌ها بود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت ترامپ در روزهای ابتدایی جنگ ایران مدعی شده بود که عملیات نظامی علیه ایران با هدف «حمایت از مردم ایران» و «آزادی آنها» انجام می‌شود. با این حال، در هفته‌های اخیر، لحن مقامات آمریکایی به تدریج تغییر کرده و بر «نابودی» و «بازگرداندن به عقب» تأکید شده است.

گلن دیسن از منتقدان سرسخت سیاست‌های مداخله‌جویانه غرب در خاورمیانه است. او پیش از این نیز بارها به تناقض‌های دولت آمریکا در توجیه جنگ ایران اشاره کرده بود.

ترامپ پیش از این نیز در سال ۲۰۲۵ و در جریان تهدید علیه انصارالله یمن از عبارتی مشابه استفاده کرده بود. او در آن زمان گفته بود که آمریکا حوثی‌ها را «به عقب می‌فرستد».

این سبک سخنرانی، که با لحن تهدیدآمیز و اغراق‌آمیز همراه است، به سبک همیشگی ترامپ در مواجهه با مخالفان تبدیل شده است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.