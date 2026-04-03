به گزارش خبرنگار مهر، مولوی سید عبدالصمد ساداتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سراوان با بیان اینکه دین اسلام دینی کامل و جامع است، اظهار داشت: اسلام تنها به عباداتی همچون نماز، روزه و حج محدود نمی‌شود، بلکه برای تمام شئون زندگی انسان برنامه‌ریزی دارد.

امام جمعه اهل سنت سراوان افزود: عمل به قرآن کریم و فرمایشات پیامبر اسلام (ص) که سرشار از حکمت است، زمینه‌ساز سعادت دنیا و آخرت خواهد بود و مسلمانان باید در همه امور زندگی به این دستورات توجه کنند.

وی در ادامه با اشاره به شرایط کنونی جهان گفت: امروز شاهد تجاوزهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در نقاط مختلف هستیم که نه تنها منطقه، بلکه بسیاری از کشورهای جهان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

حملات دشمن امریکایی صهیونیستی غیر انسانی است

مولوی ساداتی با انتقاد از حملات علیه غیرنظامیان تصریح کرد: در این اقدامات، کودکان، زنان و افراد بی‌گناه هدف قرار می‌گیرند و حتی زیرساخت‌های کشورها تخریب می‌شود که این امر نشان‌دهنده ظلمی آشکار و بی‌توجهی به اصول انسانی است.

وی همچنین با انتقاد از سکوت مجامع بین‌المللی عنوان کرد: سازمان ملل و شورای امنیت این جنایات را مشاهده می‌کنند، اما واکنش مؤثری از خود نشان نمی‌دهند و همین مسئله باعث شده اعتماد به آمریکا و کشورهای غربی کاهش یابد.

امام جمعه اهل سنت سراوان با تأکید بر ضرورت هوشیاری کشورهای اسلامی بیان کرد: کشورهای منطقه با برخورداری از منابع عظیم نفت، گاز و سایر ظرفیت‌ها نباید در خدمت منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گیرند و باید در برابر این اقدامات ایستادگی کنند.

مسلمانان در برابر ظلم سکوت نکنند

وی افزود: مسلمانان وظیفه دارند در برابر ظلم سکوت نکنند و در کنار مظلومان قرار بگیرند و بدانند که عزت در مقاومت و ایستادگی است.

مولوی ساداتی در پایان با اشاره به مسئله فلسطین خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی از دشمنان اصلی اسلام و مسلمانان است و پیروزی زمانی محقق خواهد شد که مسلمانان با اتحاد و مقاومت در برابر اشغالگران ایستادگی کنند.