امام جمعه اهرم: جوانان راه شهدای مقاومت را ادامه خواهند داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلو زاده در خطبه های نماز جمعه شهر اهرم اظهار کرد: نقش ایران اسلامی در تامین امنیت پایدار و رایگان برای همه دنیا تا قبل از جنگ برای هیچ کس قابل انکار نیست اما آنچه بعد از جنگ برای دنیا باید ملموس و قابل درک باشد این است که این تنگه دیگر برای هیچ کشوری رایگان نخواهد بود.

وی اضافه کرد: برای کشورهای متخاصم و تحریم کننده ایران نباید رایگان باشد و اصلا اجازه استفاده از این آبراه مهم را نباید داشته باشند. تنگه هرمز در هندسه انقلاب اسلامی یک تنگه احد است.

امام جمعه اهرم افزود: یکی از مهمترین ابزارهای کنترل بازار دنیا و خلاص شدن از تحریم شدن و داشتن یک ابزار قوی تحریم در برابر زورگویان و یکی از شاه راهای کنترل و مدیریت زورگویان عالم همین تنگه هرمز است.

وی تاکید کرد: این تنگه به دست نیروی دریایی راهبردی سپاه پاسداران است که فرمانده شهید این نیرو یک تنگستانی بود و بعد از شهادت او هزاران تنگسیری؛ تنگه احد دوران خودشان را حفظ خواهند کرد.

پهلوزاده اضافه کرد: مقام معظم رهبری در پیام شهادت دریابان تنگسیری فرمودند «فرزند دلیر تنگستان» و با عنوان «سند افتخار عظیم» نام بردند.ان شاء الله جوانان این دیار راه شهدای مقاومت را ادامه خواهند داد.

نقش و جایگاه ایران بعد از جنگ

پهلوزاده اضافه کرد: اگر آمریکا در ایران کارخانه فولاد، مدرسه میناب و پل کرج را و آب سنگین را و موارد دیگر را می زند اینها قابل ترمیم و احداث است اما نکته بسیار مهم و غیر قابل جبران برای آمریکا موضوع دلار زدایی و حذف آمریکا به عنوان ابرقدرتی در دنیای نظامی واقتصادی است.

وی یاد آور شد: نقش و جایگاه ایران بعد از جنگ و جبهه مقاومت بعد از جنگ قابل مقایسه با قبل جنگ نخواهد بود و این موازنه و دست برتر داشتن جز با حضور و خواست مردم محقق نمی شود. و کوتاه آمدن قبل از تثبیت جایگاه جبهه مقاومت با اخراج آمریکا از منطقه و ادب کردن نوکرای آنها یعنی پذیرش ذلت ابدی و محکوم شدن به فنا و نابودی.

پهلو زاده اضافه کرد: هر چه این جنگ طولانی تر می شود کشورهایی که سالها با صبر و مدارا با آنها رفتار شده بود اما خباثت و بد طینتی حاکمان آنها دارد بر همه دنیا برملا می شود. امارات، عربستان، کویت و بحرین اینها با ورود به جنگ با ایران دیگر خط قرمزی برای جبهه مقاومت باقی نگذاشتند و چه بسا کشورهایی با این نام در پساجنگ باقی نمانده باشند.

امام جمعه گفت: به همین خاطر مجموعه های نظامی برای تامین امنیت اقتصادی و جانی برای مردم لازم است از پایگاه های مبدا شعاع پروازی هواگردهای آنها را از فاصله های دور به زیر ضربه ببرند تا هوای زدن زیرساختها و نیروگاه ها در سرشان سنگینی نکند.

پهلو زاده اضافه کرد: ما در ۱۲ فروردین ۵۸ به جمهوری اسلامی بله گفتیم و تا آخِر به هر چه غیر جمهوری اسلامی است نه می گوییم. با حمله های بیشتر به ایران اسلامی محبت و غیرت مردم به جمهوری اسلامی در دل آنها شعله ورتر می شود.

امام جمعه اهرم افزود: لذا رد کردن آخرین گردنه ای که بار سنگین مسئولیت همه انبیاء و اولیاء بر دوش شما مردم مومن قرار دارد بسیار مهم و حیاتی است و باید با استغاثه و طلب کمک از درگاه خداوند متعال همراه باشد چرا که «ان طمع العسر یسرا». گوشه کوچکی از این گشایش ها حاکمیت بر تنگه هرمزی است که به رایگان می دادیم،

وی افزود: یکی دیگر برداشته شدن تحریم نفتی است که دهها سال تحریم بودیم و فتوحات دیگر که «إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَیْسَ الصُّبْحُ بِقَریب». موضوع بعدروز ۲۰ فروردین روز ملی فناوری هسته ای است که رحمت و درود خداوند به همه دانشمندان و شهدای هسته ای که این علم و فن آوریهای آن را با خون خود تثبیت کردند.

پهلوزاده، ادامه داد:روز ۲۰ فروردین سالروز شهادت زایرخضرخان اهرمی به عنوان روز اهرم گرامی می داریم. و این روز را باید با هنر جوانان این شهر ماندگار کرد.