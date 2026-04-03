جنگ به مدد ایستادگی تاریخی ملت ایران ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین اسلامی در خطبه های نماز جمعه شهرستان تربت جام با اشاره به ویژگی‌های های نظام اسلامی اظهار کرد: یکی از ویژگی های نظام اسلامی درطول ۴۷ سال حمایت و وفاداری مردم بوده است، مردم با فریاد الله اکبر رژیم پهلوی را از بین بودند و بقای انقلاب تکیه برخدا و حضور مردم در میدان و خیابان است.

امام جمعه شهرستان تربت جام ادامه داد: به برکت قدم های استوار مردم خیابان رنگ بوی قدسی پیدا کرده است و به جهاد فی سبیل الله تبدیل شده است، درهیچ نظام سیاسی جهان سراغ نداریم و سابقه ندارد، مردم نخواهند گذاشت پرچم مقدس ایران به زمین بیفتد.

وی تصریح کرد: مردم با حضورخود در میدان و خیابان کشور را ضمانت کردند. مردم در۳۴ شب حکومت و نظام و رهبری هدایت کردند و پرچم را به دوش کشیدند و از شرایط سخت عبور دادند و فتح قله ها نزدیک است.

اسلامی با اشاره به تحقق شروط ایران برای پایان جنگ تاکیدکرد: جنگ تا تحقق شروط ایران به پیش می رود، جنگ به مدد ایستادگی تاریخی ملت و درهم شکستگی هیمنه دشمن و انتقام خون شهدا و رهبری و تا پیروزی مطلق ادامه دارد .