به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تأکید بر ضرورت پاسداری از اتحاد ملی گفت: یکی از مهم‌ترین تنگه‌های انقلاب اسلامی در شرایط امروز، حفظ اتحاد و انسجام میان مردم، مسئولان و نیروهای مسلح است که باید به‌خوبی از آن صیانت شود.

امام جمعه ایرانشهر با دعوت مؤمنان به رعایت تقوای الهی بیان کرد: در تاریخ اسلام، کسانی که پیش از فتح مکه ایمان آوردند، جهاد و انفاق کردند، با افرادی که پس از آن ایمان آوردند برابر نیستند و پیشگامان ایمان و مجاهدت جایگاه ویژه‌ای دارند.

وی با اشاره به غربت و مظلومیت سیدالشهدا(ع) افزود: ائمه جماعات و حافظان دین باید در تبیین و یادآوری این مظلومیت بیشتر توجه داشته باشند تا فرهنگ عاشورا و پیام قیام امام حسین(ع) در جامعه زنده بماند.

وی همچنین به مناسبت ایام شهادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) گفت: این امامزاده بزرگوار شخصیتی انقلابی و دارای جایگاه علمی والا بود که ارتباط خود را با امام زمان خویش حفظ کرد و در مسیر ولایت ثابت‌قدم ماند. ایشان در مسیر مبارزه با طاغوت سختی‌های بسیاری را تحمل کرد؛ به‌گونه‌ای که در برخی نقل‌ها حتی به زنده به گور شدن آن حضرت اشاره شده است. در روایات نیز ثواب زیارت ایشان همسنگ زیارت سیدالشهدا(ع) بیان شده که نشان‌دهنده جایگاه والای این شخصیت بزرگ است.

حجت‌الاسلام بزمانی با استناد به آیات سوره آل‌عمران درباره جنگ احد تصریح کرد: قرآن کریم یادآوری می‌کند که پس از پیروزی اولیه مسلمانان در این نبرد، سه عامل باعث تغییر شرایط شد؛ غفلت از تنگه، اختلاف و نزاع میان افراد و ترک موضع راهبردی به طمع غنیمت.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی نیز یکی از مهم‌ترین تنگه‌های انقلاب اسلامی، اتحاد و انسجام میان مردم، مسئولان و نیروهای مسلح است که باید به عنوان یک فرصت ارزشمند از آن پاسداری شود.

امام جمعه ایرانشهر با اشاره به برنامه‌های دشمن برای تضعیف این انسجام گفت: دشمنان در حوزه نظامی با جنگ، ترور و تهدید به دنبال ضربه زدن به رزمندگان هستند، در حوزه مدیریتی با القای ناکارآمدی به دنبال بی‌اعتبارسازی مسئولان هستند و در میان مردم نیز تلاش می‌کنند با ایجاد دوقطبی‌ها و اختلافات، جامعه را دچار تنش کنند.

وی در پایان تأکید کرد: حفظ این اتحاد ملی یک ضرورت اساسی است و حضور مردم در صحنه و حمایت از کشور نقش مهمی در تقویت این انسجام و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی دارد.