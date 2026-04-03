هیچ تهدید میکروبی و شیمیایی پس از حمله انستیتو پاستور ایجاد نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در این بیانیه ضمن تشریح ابعاد خسارات وارده، اعلام کرد: با وجود نگرانی‌ها درباره نشت احتمالی مواد خطرناک، بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد هیچ‌گونه تهدید میکروبی یا شیمیایی متوجه محیط اطراف و جامعه نیست.

متن در بیانیه مشترک مرکز سلامت محیط و کار و انستیتو پاستور ایران بدین شرح است:

از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون، انستیتو پاستور ایران سه بار از حملات دشمن متأثر شده که آخرین مورد آن در تاریخ سوم فروردین‌ماه سال جاری رخ داده است.

در این بیانیه با اشاره به نگرانی‌های عمومی پس از چنین حوادثی تأکید شده است: یکی از دغدغه‌های اصلی پس از حملات به مراکز حساس، احتمال بروز آسیب‌های ناشی از نشت مواد میکروبی یا شیمیایی است.

بر اساس این گزارش، با توجه به تمهیدات بهداشتی و ایمنی که از پیش در این مجموعه پیش‌بینی شده بود، بلافاصله پس از وقوع حمله، پایش‌های تخصصی و ارزیابی‌های دقیق توسط کارشناسان بهداشت انجام شد.

در پایان این بیانیه تصریح شده است: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ‌گونه تهدید میکروبی یا شیمیایی متوجه محیط اطراف، کارکنان و جامعه نبوده و شرایط از نظر سلامت عمومی در وضعیت ایمن قرار دارد.