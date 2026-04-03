۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

بازدید حضرتی از منازل آسیب‌دیده در دروازه ری قم

قم- رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در سفر به قم با حضور در محله دروازه ری از منازل آسیب‌دیده در پی حملات اخیر بازدید و از اقدامات انجام‌شده در روند بازسازی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی در جریان سفر چندساعته به قم همراه با بهنام‌جو استاندار قم، در محله دروازه ری حضور یافت و از برخی منازل مسکونی که در پی حملات متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی آسیب دیده و تخریب شده بودند، بازدید کرد.

در این بازدید، وی از نزدیک در جریان روند اقدامات انجام‌شده در مناطق آسیب‌دیده قرار گرفت و از زحمات مهندس بهنام‌جو استاندار قم و نیروهای امدادی و خدمت‌رسان به‌دلیل سرعت در رسیدگی و بازسازی منازل تمجید کرد.

برخی منازل در محله دروازه ری قم در چهاردهمین روز از حملات و تجاوزات به کشور هدف قرار گرفت که در نتیجه آن ۹ نفر به شهادت رسیده و شمار زیادی نیز مجروح شدند و خسارات قابل‌توجهی به واحدهای مسکونی وارد شد.

در این سفر، علی احمدنیا نیز رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت را همراهی می‌کرد.

