بیانیه بسیج دانشجویی در واکنش به نامه رئیس دانشگاه تهران و ۱۵ دانشگاه

به گزلزش خبرگزاری مهر، بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی تهران بزرگ در واکنش به نامه رئیس دانشگاه تهران و ۱۵ دانشگاه کشور خطاب به وزیر علوم،تحقیقات و فناوری صادر شد. متن نامه به شرح ذیل است"
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر سیمایی صراف
سلامعلیکم
نامه سرگشاده روسای دانشگاه تهران و تعدادی دانشگاه خطاب به نیروهای مسلح، نه تنها اقدامی نسنجیده و غیرمسئولانه، بلکه نشانهای نگرانکننده از ضعف مدیریت و نظارت در مجموعه آموزش عالی کشور است. این رخداد، پیش از هر چیز، متوجه شخص جنابعالی به عنوان عالیترین مقام مسئول در این حوزه است.
*انتقاد از همسویی با روایت دشمن و ضعف راهبری دانشگاهها*
جناب وزیر، چگونه است که در حساسترین شرایط کشور، جمعی از مدیران دانشگاهی تحت نظر شما، با ادبیاتی همسو با روایتهای رسانهای دشمن، به خود اجازه میدهند برای نیروهای مسلح تعیین تکلیف کنند؟ آیا این وضعیت محصول خلأ جدی در راهبری دانشگاههاست یا نشانهای از بیتفاوتی نسبت به اصول امنیت ملی؟
*هشدار درباره ایجاد شکاف میان نهاد علم و نهاد دفاع*
این اقدام، نه دفاع از «قداست دانشگاه»، بلکه مصداق آشکار ایجاد شکاف میان نهاد علم و نهاد دفاع است؛ شکافی که نتیجهای جز تأمین منافع دشمنان این ملت ندارد.
*نقد مفهوم «قداست دانشگاه» و علم بیتعهد*
کدام «قداست»؟ مگر دانشگاهی که در خدمت نظریهپردازی برای نسلکشی، تحریم ملتها یا توجیه جنایات صهیونیستی باشد، ذرهای حرمت دارد؟ ایشان با کدام معیار، نهاد علم را ذاتاً مقدس میدانند؟ علمِ بیتعهد، از سلاحِ آلوده هم خطرناکتر است. دانشگاهی که در برابر بمباران بیمارستان و مدرسه در غزه سکوت میکند و بر «میراث جهانی» خود تأکید دارد، نه مقدس، بلکه رسواست.
انتظار میرفت وزارتخانه تحت مدیریت شما، با درک حساسیت شرایط، بهصورت فوری و قاطع با این انحراف برخورد کند.
*اتهامزنی به نیروهای مسلح و مسئولیت مدیریت کلان*
طرح ادعاهایی که بهنوعی نیروهای مسلح را خارج از چارچوب حاکمیت تصویر میکند، یا ناشی از ناآگاهی است یا همراستا با پروژههای خطرناک القای دوگانگی در ساختار نظام. در هر دو حالت، مسئولیت شکلگیری چنین گفتمانی، مستقیماً متوجه نظام مدیریتی شماست.
*پاسخ به ادعای تعهدات بینالمللی و نقد استانداردهای دوگانه*
ایشان از نیروهای مسلح میخواهند به «تعهدات اخلاقی و معاهدات بینالمللی» پایبند باشند؟ گویی آنها تا امروز خلاف آن را ثابت کردهاند؟ این ادبیات، عینِ تکرار اتهامات دشمن علیه مدافعان حرم و امنیت ایران است. مگر نه این است که همان معاهدات، امروز پوششی برای جنایات اسرائیل و سکوت سازمانهای بینالمللی شده؟ ایشان از کدام «اخلاق جهانی» میگویند که در برابر کشتار کودکان غزه، لال است؟
*تأکید بر جایگاه و افتخار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران*
در مقابل، ما صراحتاً اعلام میکنیم که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در خط مقدم دفاع از امنیت، عزت و تمامیت ارضی کشور قرار دارند و عملکرد آنان، مایه افتخار و اطمینان ملت ایران است. قدردان فداکاریها و مجاهدتهای بیوقفه رزمندگان و فرماندهان شجاعی هستیم که با اقتدار، در برابر هرگونه تهدید ایستادهاند.
*حرف آخر و مطالبهی برکناری مسئولان این فاجعه*
جناب وزیر، این رخداد را نمیتوان صرفاً به خطای چند رئیس دانشگاه تقلیل داد. این یک شکست در سطح مدیریت کلان است. از اینرو، ما صریح و قاطع اعلام میکنیم: ادامه حضور مدیرانی که چنین رویکردهایی را ترویج یا تحمل میکنند، قابل قبول نیست.
انتظار ما، برکناری فوری مسئولان دخیل در این اقدام و اصلاح جدی در مدیریت دانشگاههاست.
در صورت تداوم این وضعیت، مسئولیت کامل پیامدهای آن متوجه شخص جنابعالی خواهد بود.
والعاقبه للمتقین
