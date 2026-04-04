۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۳۳

نامه ایران به سازمان ملل درباره حملات به پل کرج و پتروشیمی ماهشهر

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل درباره حملات به پل کرج و پتروشیمی ماهشهر، نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و مقامات این نهاد بین الملل نوشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی روز شنبه به وقت محلی در نامه ای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل، رئیس دوره ای شورای امنیت، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ درباره تداوم حملات آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران نوشت: «هدف‌گیری صریح، عامدانه و نظام‌مند غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی، و نیز تخریب زیرساخت‌های ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی از جمله سامانه‌های برق، آب و انرژی و سایر تاسیسات حیاتی غیرنظامی، مصداق جنایت جنگی و اقدام آشکار تروریسم دولتی بوده و با هدف ایجاد رعب و آسیب شدید به غیرنظامیان صورت می‌گیرد.»

سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: «چنین اقدامات هولناک و وحشیانه‌ای نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب شده و بیانگر قصد مجرمانه مرتکبان در وارد آوردن رنج گسترده به جمعیت غیرنظامی است.»

متن کامل نامه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با احساس فوریت کامل و در تکمیل مکاتبات پیشین، بدین‌وسیله مراتب توجه جناب‌عالی و اعضای شورای امنیت را به موارد جاری و جدیدی از نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اعمال تروریسم و جنایات جنگی که توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل از طریق هدف‌گیری عامدانه و غیرتمایز زیرساخت‌های غیرنظامی و حیاتی در جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یافته است، جلب می‌نمایم.

در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۶، حملات هوایی ایالات متحده به‌طور عامدانه پل بی.۱کرج - تهران، به‌عنوان یکی از شریان‌های اصلی حمل‌ونقل غیرنظامی که تهران را به حومه غربی آن متصل می‌سازد، هدف قرار داد. این زیرساخت حیاتی در چندین موج مورد اصابت قرار گرفته و منجر به تخریب جزئی آن و وارد آمدن تلفات قابل‌توجه به غیرنظامیان گردید.

این حمله موجب اختلال شدید در یک مسیر حیاتی تردد غیرنظامی شده و خسارات گسترده‌ای به مناطق مسکونی اطراف وارد آورده و خدمات امدادی غیرنظامی را با فشار شدید مواجه ساخت.

این جنایت هولناک، که به‌طور علنی توسط رئیس‌جمهور ایالات متحده در یک پیام عمومی در شبکه‌های اجتماعی مورد اذعان قرار گرفت، در تاریخ ۴ آوریل ۲۰۲۶ با حملات عامدانه به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در استان خوزستان به‌عنوان یکی از کانون‌های زیرساخت صنعتی و انرژی ایران که جمعیت قابل‌توجهی از نیروی کار غیرنظامی را در خود جای داده است، ادامه یافت.

گزارش‌های اولیه حاکی از اصابت به چندین تأسیسات پتروشیمی بوده که منجر به انتشار مواد شیمیایی خطرناک، ایجاد مصدومیت و بروز نگرانی‌های جدی در خصوص پیامدهای انسانی و زیست‌محیطی گردیده است.

در همان روز، ۴ آوریل ۲۰۲۶، یک کارخانه سیمان در بندر خمیر، استان هرمزگان به‌عنوان یک تأسیسات صنعتی غیرنظامی حیاتی و مؤثر در معیشت جوامع محلی نیز به‌طور بزدلانه هدف حمله قرار گرفت.

این حملات غیرقانونی تصادفی نبوده است. این اقدامات مسبوق و همراه با تهدیدات مکرر، صریح و علنی رئیس‌جمهور ایالات متحده برای هدف‌گیری عامدانه زیرساخت‌های غیرنظامی و حیاتی ایران بوده است.

در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۶، وی آشکارا تهدید نمود که «ایران را به عصر حجر بازخواهد گرداند» و «تمامی نیروگاه‌های تولید برق آن‌ها را… به‌شدت و احتمالاً به‌صورت هم‌زمان هدف قرار خواهد داد».

این اظهارات در ادامه تهدیدات پیشین مورخ ۳۰ مارس ۲۰۲۶ مبنی بر «منفجر کردن و به‌طور کامل نابود ساختن» زیرساخت‌های حیاتی ایران، از جمله نیروگاه‌های برق، تأسیسات نفتی، جزیره خارک و تأسیسات آب‌شیرین‌کن، و نیز تهدیدات مورخ ۲۱ مارس ۲۰۲۶ مبنی بر «هدف قرار دادن و نابود کردن» نیروگاه‌های برق ایران مطرح گردیده است.

چنین اظهارات هولناکی، مصداق تحریک مستقیم و علنی به ارتکاب جنایات جنگی بوده و دلیلی قاطع بر وجود قصد مجرمانه محسوب می‌گردد که یکی از عناصر اساسی در احراز مسئولیت کیفری فردی وفق حقوق بین‌الملل است.

هدف‌گیری صریح، عامدانه و نظام‌مند غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی، و نیز تخریب زیرساخت‌های ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی از جمله سامانه‌های برق، آب و انرژی و سایر تأسیسات حیاتی غیرنظامی، مصداق جنایت جنگی و اقدام آشکار تروریسم دولتی بوده و با هدف ایجاد رعب و آسیب شدید به غیرنظامیان صورت می‌گیرد.

چنین اقدامات هولناک و وحشیانه‌ای نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب شده و بیانگر قصد مجرمانه مرتکبان در وارد آوردن رنج گسترده به جمعیت غیرنظامی است.

با توجه به مراتب فوق، و با لحاظ تخریب شدید زیست‌محیطی، آسیب گسترده به غیرنظامیان و پیامدهای فاجعه‌بار انسانی که به‌طور اجتناب‌ناپذیر از چنین اقدامات عامدانه و غیرقانونی که مصداق آشکار جنایات جنگی هستند، ناشی خواهد شد، جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای امنیت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و تمامی دولت‌های عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد که به تعهدات حقوقی و اخلاقی خود از طریق اقدامات ذیل عمل نمایند:

۱. این اقدامات عامدانه و فجیع که مصداق جنایات جنگی و تروریسم دولتی بوده و زیرساخت‌ها و اشیای غیرنظامی ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی را هدف قرار داده و نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و نیز نقض آشکار کلیه قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت در خصوص حمایت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه از جمله قطعنامه‌هایی که خود ایالات متحده به آن‌ها رأی مثبت داده است، محسوب می‌گردد را به‌طور قاطع و بی‌قید و شرط محکوم نمایند؛

۲. اقدامات فوری، قاطع و ملموسی جهت توقف اعمال مجرمانه و غیرقانونی جاری ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل اتخاذ نموده و تضمین نمایند که تمامی اشخاص مسئول، از جمله رئیس‌جمهور ایالات متحده و نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، به‌سبب تعقیب عامدانه سیاست‌هایی که منجر به ارتکاب جنایات جنگی و اعمال تروریسم دولتی علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، به‌طور کامل وفق حقوق بین‌الملل مورد پاسخگویی قرار گیرند.

سکوت یا عدم اقدام در قبال چنین نقض‌های فاحشی، به‌طور جدی تمامیت حقوق بین‌الملل را تضعیف نموده، بنیان‌های منشور ملل متحد را مخدوش ساخته و موجب تشویق به تداوم اعمال تجاوزکارانه خواهد شد، با پیامدهایی که فراتر از منطقه گسترش خواهد یافت. موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت منتشر گردد.

    • IR ۰۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      در صورت حمله به زیرساخت‌های ایران درهای جهنم به روی شما باز خواهد شد در صورت تعرض دشمن آمریکایی - صهیونی همه‌ی زیرساخت‌هایشان را بدون محدودیت آماج حملات ویرانگر و مستمر قرار خواهیم داد. رئیس جمهور متجاوز و جنگ طلب آمریکا پس از تحمل شکست‌های متوالی در اقدامی عاجزانه، عصبی، خارج از تعادل و احمقانه اقدام به تهدید زیر ساخت‌های کشور و سرمایه‌های ملی ما نموده است. ما نیرو‌های مسلح برای دفاع از حقوق ملت و صیانت از سرمایه‌های ملی لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد و هر متجاوزی را سر جایش می‌نشانیم.
    • IR ۰۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      سازمان ملل با ترامپ دستش تو یک کاسه هست
      • IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
        سازمان ملل یک سازمان تروریستی هست
    • IR ۰۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار فوری و سریع باید کشورهای عربی را ترک کنند
    • IR ۰۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه زیرساخت‌های ایران که بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم و 100 درصد از صهیونیست های جنایتکار انتقام می گیریم
    • IR ۰۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      نتانیاهو در خصوص جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه زیرساخت‌های ایران مدعی شد: صنایع فولاد و پتروشیمی برای ایران «ماشینی پول‌ساز» هستند و آن را در جنگ تامین مالی می‌کنند. این اولین بار است که نتانیاهو با صراحت به هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و مراکز غیرنظامی اعتراف می‌کند. جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه زیرساخت‌های ایران که بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم و 100 درصد فقط از صهیونیست ها جنایتکار انتقام می گیریم
      • IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
        ما شلیک موشک‌ها به جنوب سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دادیم و به این حملات ادامه خواهیم داد
      • IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
        باید رژیم اشغالگر صهیونیستی تروریستی کودک کش را با خاک یکسان کنید تا بشریت نجات پیدا کند
      • IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
        اذعان پنتاگون به زخمی شدن ۳۶۵ نظامی در جریان جنگ ایران؛ بر اساس داده‌های «سامانه تحلیل تلفات دفاعی» پنتاگون، شمار نظامیان آمریکایی که در عملیات علیه ایران زخمی شده‌اند به ۳۶۵ نفر رسیده است.
      • IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
        امروز ما ناو جنگی اسرائیل در سواحل لبنان با موشک کروز را هدف قرار دادیم و به این حملات ادامه خواهیم داد!
    • IR ۰۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      حمله به نیروگاه اتمی بوشهر لکه ننگ پاک‌نشدنی در کارنامه متجاوزان به ایران است
    • IR ۰۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      آمریکایی ها جنایتکار باید فورا کشورهای منطقه را ترک کنند
      • IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
        نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار دیگر حق حضور در کشورهای عربی جنایتکار را ندارند
    • ایرانی IR ۰۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      جواب دندان شکن به روزنامه نگار نزدیک ترامپ که خواستار بمباران کامل ایران شده..زرشک .شماکه برای پیداکردن یه خلبان توی کوههای زاگرس معطل شدید..هرچقدرکه مارابمباران کنیدبیشترمقاوم وسختردرمقابل شماتروریستهای آمریکایی واسراییلی خواهیم ایستاد.شماکه حریف مردم ما ونیروهای مسلح مانمیشید.ماهشت سال جنگ را تجربه کردیم.گفتی باید کاری کنیم که مردم ایران ازهلال احمر جهانی وصلیب سرخ درخواست غذاکنند.زرشک.این شماهستیدکه به خاطرگرونی انرژی وغذا بایدگدایی غذاکنید.به خاطر اینکه تنگه هرمز بسته شده.
    • IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      کشورهای عربی موظف به پرداخت غرامت به ایران هستند
    • IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      مجامع بین‌المللی خودش از سال 1945 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکا و متحدانش بوده است.
    • IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      حمله به تاسیسات هسته‌ای، جنایت علیه بشریت است حمله به تاسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای _مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. آیا بسنده کردن به یک «ابراز نگرانی عمیق» در برابر حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز، پاسخی درخور است؟ این اقدامات متجاوزانه _حمله به تاسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای _مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. تقلیل دادن یک تهدید جهانی به کلمات منفعلانه، تنها به متجاوز جسارت می‌بخشد!

