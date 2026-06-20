پسر ایرانی که به کاروان امام حسین (ع) پیوست؛ غلبه تکنولوژی بر قصه

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «شمشیر و اندوه» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیهکنندگی مهدی جعفری از ۲۷ خرداد همزمان با ماه محرم اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این فیلم ۹۲ دقیقهای، برهه تاریخی پس از شهادت امام حسن مجتبی(ع) تا واقعه کربلا را از زاویه دید یک شخصیت ایرانی به نام «کارن» روایت میکند که در شهر مدائن زندگی میکند و سرانجام به کاروان امام حسین (ع) میپیوندد.
در سالی که معاویه بر مسند قدرت بوده امام حسن (ع) همراه یارانش به مدائن که ساکنان آن رگ و ریشه ایرانی داشته، میروند. پرویز و خانوادهاش به واسطه همین موضوع به شکل فجیعی به قتل می رسند و تنها فرزند آنها کارن زنده می ماند که همراه عمویش ماهان به بلخ می رود و به خانوادهای از دوستانشان سپرده میشود. زمانی که کارن بزرگ میشود به منظور عدالتطلبی مقابل لشکر یزید ایستادگی میکند.
کارن در این فیلم یک شخصیت دراماتیک و داستانی است زیرا «شمشیر و اندوه» یک اثر تاریخی به معنای مستند نیست.
این انیمیشن با استفاده از تکنیک پیشرفته اسکن انسانی (MetaHuman) تولید شده است و ساخت این پروژه حدود سه سال به طول انجامیده و نزدیک به ۲۰۰ نفر از متخصصان در آن مشارکت داشتهاند. استفاده از سیستم صدای دالبی سهبعدی، طراحی کاراکتر با پیشرفتهترین ابزارها و تولید رندر در داخل کشور، از ویژگیهای شاخص این اثر است. تکنیک متا هیومن یک تکنیک جدید در دنیاست که بیشتر در بازیهای رایانهای از آن استفاده میشود. این تکنولوژی بر اساس اسکن انسانی است و با استفاده از دادهها میتوان کاراکترها را واقع گرایانه تر طراحی و پیاده کرد.
موسیقی انیمیشن که توسط شاهین پژهان و آرش آقابابایی ساخته شده است که یکی از نقاط قوت اثر است. آهنگسازان با تلفیق سازهای کوبهای، زهی و کلاسیک غربی و الهام از موسیقی تعدیلشده عبدالقادر مراغهای، فضایی متناسب با دوره تاریخی اثر خلق کردهاند که با موسیقی تکراری اغلب انیمیشنهای ایرانی تفاوت دارد.
با وجود دستاوردهای فنی، «شمشیر و اندوه» با نقدهای جدی در حوزه فیلمنامه، طراحی صحنه و شخصیتپردازی مواجه شده است و به نظر میرسد که سازندگان آنچنان مجذوب تکنولوژی شدهاند که از پرداخت درست فیلمنامه بازماندهاند.
از طرفی شخصیتهای ایرانی به جز کارن، چهرهای اروپایی دارند، هرچند که طبق گفته سازندگان اثر، این انیمیشن روایت تاریخی مستند ندارد اما لباسها و ظاهر شخصیتها، معماری بناها، جغرافیا و فاصله زمانی شهرها (مثلا فاصله زمانی مدائن تا بخارا) با هیچ دوره تاریخی و منطقی انطباق ندارد.
اگرچه سازندگان تأکید دارند که اثر برای مخاطب نوجوان و جوان ساخته شده است اما فیلم در این زمینه دچار نوعی بلاتکلیفی است از این نظر که مخاطب بزرگسال و آگاه متوجه اشتباهات و تناقضات میشود و مخاطب نوجوان نیز ممکن است صرفاً جذب صحنههای اکشن شود.
این فیلم با عنوان بینالمللی The Boy and the Sword در بازار جهانی معرفی شد و در ادامه روی پلتفرمهایی مانند Amazon Prime Video و Apple TV نیز در دسترس مخاطبان بینالمللی قرار گرفت.
عماد رحمانی و مهرداد محرابی پس از این اثر انیمیشن «افسانه سپهر» را نیز ساختند که سال گذشته در سینماها اکران شد. انیمیشن «افسانه سپهر» داستان پسر نوجوانی به نام «سپهر» است که به همراه یوزپلنگ خود، برای نجات پدر و مادرش به نبرد با هیولاهای خطرناک میرود. این اثر حاوی مضامینی از جمله تلاش، خانواده محوری، ایستادگی در مقابل ظلم و تسلیم ناپذیری، عشق و محبت، کمک به دیگران و دوستی خالصانه است.
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