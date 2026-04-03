بازدید مدیرعامل سازمان بنادر از روند ترخیص کالا در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در سفر به استان هرمزگان با پایش میدانی عملیات بندری، همسویی و هماهنگی کامل بخش‌های دولتی و خصوصی برای تسریع در روند تخلیه و ترخیص کالاها را امری مهم برشمرد و گفت: این مهم با تشریک مساعی صورت گرفته در بنادر هرمزگان به شکل مطلوبی در حال انجام است.

مدیر عامل سازمان بنادر هدف اصلی بازدید از سه بندر مهم کشور در استان هرمزگان (بندر شهید رجایی، بندر شهید باهنر و بندر لنگه) را دیدار با همکاران و عرض خدا قوت به آنها و شنیدن مشکلات و موضوعاتشان و رفع موانع احتمالی موجود درجهت «ترخیص و خروج کالا» عنوان کرد.

حسین عباس‌نژاد مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در حاشیه این بازدید گزارش مبسوطی از اقدامات انجام‌شده درشرایط متاثر از حمله آمریکایی -صهیونیستی ارائه داد و بر نقش پررنگ بخش خصوصی و دستگاه‌های همکار در خلق نُرم‌های عملیاتی بالا وخروج کالا از بندر در این ایام که ماحصل آن سرعت‌بخشی به زنجیره‌ی تأمین بود، تاکید کرد.

در این سفر، شکیبی ‌نسب در یک نشست وبیناری با حضور وزیر راه و شهرسازی، گزارش کاملی از آخرین آمار و ارقام و اقدامات صورت ‌گرفته در حوزه دریایی و بندری استان هرمزگان ارائه کرد.