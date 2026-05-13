سناریوهای جایگزین برای تأمین کالاهای اساسی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبینسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر آمادگی کامل این سازمان برای همکاری همهجانبه در حوزه لجستیک تأمین کالاهای اساسی و ضروری کشور، اظهار کرد: هماهنگی و همکاری لازم میان سازمان بنادر و دریانوردی با دستگاههای مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تأمین کالاهای اساسی برقرار است و برای شرایط خاص نیز سناریوهای جایگزین و متنوع تعریف شده است.
وی افزود: طرح تداوم کسبوکار در بنادر کشور تدوین شده و برنامهریزیهای لازم برای ورود و خروج کشتیها و همچنین عملیات تخلیه و بارگیری کالاها انجام شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تداوم فعالیت بنادر کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم، عنوان کرد: در این ایام، پهلوگیری کشتیها و عملیات تخلیه و بارگیری کالاها بر اساس تدابیر پیشبینیشده بدون وقفه انجام شد.
شکیبینسب با تأکید بر ظرفیت بنادر مختلف کشور، گفت: توزیع و هدایت بار باید بهصورت متناسب و متوازن میان بنادر انجام شود.
وی در پایان با اشاره به دستورالعمل رژیم حقوقی جدید مدیریت تردد در تنگه هرمز، خاطرنشان کرد: یکی از دستاوردهای وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی، همکاری فنی و تخصصی در تدوین دستورالعمل جدید مدیریت تردد در تنگه هرمز و اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در این گذرگاه راهبردی بوده است.
نظر شما