بندر شهید رجایی با ۶۰ درصد تجارت خارجی پیشران اقتصاد ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، صبح یکشنبه با حضور محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، محمد شکیبینسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، و جمعی از مسئولان استانی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد و از زحمات حسین عباسنژاد تجلیل و حمیدرضا محمد حسینی تختی مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان شد.
محمد شکیبینسب در این مراسم با اشاره به جایگاه راهبردی بندر شهید رجایی در معادلات اقتصادی کشور اظهار داشت: این بندر با سهم بیش از ۶۰ درصدی در تجارت خارجی کشور، نقشی بیبدیل و پیشران در حوزه اقتصاد ملی، زنجیره تأمین و سایر فعالیتهای اقتصادی ایفا میکند و مدیریت جدید باید با برنامهمحوری و بهرهگیری از تمام ظرفیتها، مسیر توسعه این مجموعه را با قوت ادامه دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آیین امروز نمادی از تداوم خدمت، مسئولیتپذیری و انتقال تجربه در یکی از مهمترین مراکز اقتصادی کشور است، تصریح کرد: مردم استان هرمزگان بهحق انتظارات فراوان و بجایی از مجموعه بنادر استان دارند؛ چه از نظر اشتغالزایی و چه از حیث نقشی که این مجموعه در اقتصاد ملی ایفا میکند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه با تقدیر از زحمات حسین عباسنژاد، مدیرکل پیشین، گفت: از تلاشهای ارزنده آقای عباسنژاد در دوره مسئولیتشان قدردانی میکنم. وی از نخبگان دریایی کشور است و حضورشان در بندر شهید رجایی فرصتی ارزشمند برای بهرهگیری از دانش و تجربه گرانبهایشان بود.
وی همچنین با تبریک به محمد حسینی برای پذیرش مسئولیت جدید، ابراز امیدواری کرد: با همدلی، همسویی و خرد جمعی و استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص، اهداف بنادر هرمزگان به بهترین شکل محقق شود.
شکیبینسب با تأکید بر ضرورت برنامهمحوری در فعالیتها، خاطرنشان کرد: همه اقدامات باید در چارچوب برنامه انجام شود و شفافیت در عملکرد، یک اصل اساسی است. انتظار داریم فعالیتها در اتاقی شیشهای انجام شود تا مردم و فعالان بخش خصوصی بهطور کامل بر خدمات و عملکردها اشراف داشته باشند و اعتماد آنان بیش از پیش تقویت شود.
وی نوآوری و استفاده از فناوریهای نوین را از دیگر الزامات مدیریت در بندر شهید رجایی برشمرد و گفت: این بندر به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور، مجموعهای پیچیده و مهم است و برای حضور در رقابتهای بینالمللی، ناچار به حرکت نوآورانه و هوشمند هستیم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کاهش زمان ماندگاری کالا و کشتی در بندر را از اولویتهای جدی دانست و بر ارتقای بهرهوری با برنامهریزی دقیق و مؤثر تأکید کرد.
شکیبینسب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت فوقالعاده موضوع ایمنی، گفت: حوادث متعددی را تجربه کردهایم، از جمله حادثه ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ و این تجربیات اهمیت توجه جدی به اقدامات پیشگیرانه را دوچندان میکند. در حوزه ایمنی باید نهایت دقت و اهتمام وجود داشته باشد.
وی خطاب به فعالان بخش خصوصی نیز تأکید کرد: از شما انتظار داریم در حوزه ایمنی نهایت تلاش خود را به کار گیرید، زیرا هر حادثه برای یک کارگر، تنها یک اتفاق شغلی نیست، بلکه مسئلهای انسانی و خانوادگی است. کارگری که دچار حادثه میشود، خانواده، پدر، مادر و فرزند دارد و باید با نگاهی ویژه به این موضوع توجه کرد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پایان با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی، اظهار داشت: اگر امروز بنادر کشور فعال و اثرگذار هستند، این مرهون حضور تجار، بازرگانان، سرمایهگذاران و دیگر فعالان حوزه دریایی و بندری است؛ از این رو باید توجه ویژهای به این ظرفیت عظیم داشته باشیم و مسیر تجارت را بهگونهای مدیریت کنیم که فعالان این عرصه در کوتاهترین زمان ممکن به اهداف خود برسند.
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