ابوترابی فرد: هدف از افزایش قدرت نظامی، بازدارندگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی فرد در خطبه های نماز جمعه (۱۴ فروردین ماه) ‌این هفته تهران که در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد با تاکید بر اهمیت امنیت برای رشد و پیشرفت جامعه اسلامی گفت: قرآن کریم به زیبایی جایگاه اقتدار آفرین دفاعی را تبیین می‌کند و می‌گوید: جامعه اسلامی باید در مرز قدرت سیاسی، نظامی و دفاعی حرکت کند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه درنگ و توقف در تقویت بنیه دفاعی ممنوع است و مردم و جامعه اسلامی در هر نقطه از قدرت که باشند، این استعداد را دارند که به نقطه برتر حرکت کنند،افزود: قرآن به قدرت نظامی مسلمانان در همه بخش‌ها از جمله قدرت زمینی، هوایی و دریایی تاکید دارد که هدف آن قدرت بازدارندگی است.

ابوترابی فرد در ادامه یادآور شد: امام راحل شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای بزرگ، در طول ۴ دهه از همه ظرفیت مدیریتی خویش بهره گرفت تا ایران و امت اسلامی، ملت‌های منطقه و محور مقاومت را در اریکه این قدرت قرار دهد و این حماسه بزرگ را که ملت نستوه ایران در روزهای گذشته در میدان نبرد و میدان خیابان خلق کرده‌اند، انرژی و جهت خود را از اراده امام شهید راحل گرفته‌ است.

وی تاکید کرد: امام بزرگوار خمینی کبیر در سرزمین ایران، پرچم جمهوری اسلامی را برافراشت و مردم این کشور در ۱۲ فروردین پایه‌های این حکومت را استحکام بخشیدند و امام شهید نیز این حکومت را در طول ۴ دهه سامان داد و به بار نشاند. حتی اندیشمندان و صاحبنظران در دوران معاصر از فهم و نفوذ سیاسی روحانیت تربیت یافته در مدرسه قرآن در بین مردم عاجز هستند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران در ادامه سخنان خود، جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی را سبب معرفی ایران به عنوان یکی از قدرت‌های برتر جهان دانست و گفت: برای نخستین بار فرمول نظامی و معادلات آمریکا علیه کشور دیگری به بن بست رسید و قدرتی جدید در جهان ظهور کرد.

ابوترابی فرد افزود: یکی از اتفاقات مهم پس از جنگ جهانی دوم، جنگ رمضان و عملیات غرور آفرین وعده صادق (۴) است که از ایران به عنوان قدرت جدید رونمایی کرد. اما این سوال برای مردم و کشورهای جهان مطرح است که چرا آمریکا برای دومین بار بدون هیچ قاعده حقوقی و سیاسی ایران را مورد تهاجم قرار داد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به استفاده از قدرت نظامی توسط آمریکا برای توسعه اقدامات نامشروع خود در سطح جهان، افزود: بسیاری از اندیشمندان آمریکا تاکید دارند که هژمونی کنونی و جایگاه برتر این کشور در جهان، خودبینی، استکبار و سلطه گرایی آمریکا نیست. بلکه واقعیت قدرت طلبی آمریکا در جهان است. چرا که آمریکای قوی زمانی نمود دارد که قدرت نمایش ویرانگری داشته باشد و در برابر قدرت‌های منطقه‌ای که تصمیم به تغییر وضع موجود دارند، وارد عمل شود.

وی افزود: به عبارتی پیام آمریکا به کشورهایی که در اروپا و خاورمیانه خیالاتی برای تغییر در سر دارند، این است که حتی فکرش را هم نکنید. بر همین اساس بر اساس این فرمول دیکته شده در اندیشکده‌های آمریکا، سیاست‌هایی که خلاف برنامه ها و اهداف آمریکا حرکت می‌کند، باید در هم شکست شده و در این راه باید از انزوای دیپلماتیک، فشار خارجی، تحریم، جنگ ترکیبی و تهاجم نظامی ویران کننده بهره برد که ایران اسلامی همه آنها را تجربه کرده است.

ابوترابی فرد تاکید کرد: تمام کشورهای هم پیمان آمریکا، کشورهای تحت سلطه هستند و از این منظر آنچه که واشینگتن را در برابر ایران به میدان آورده، امتداد سلطه گرایی و استکبار است که این دستگاه ویران کننده را کشورهای حاضر در آمریکای لاتین تا خاورمیانه، بارها آزموده‌اند.

وی همچنین با اشاره به ایران اسلامی که امام شهید آن را در چهار دهه ساخت و سبب قدرت نظامی، دفاعی و بازدارندگی کشور شد، گفت: این قدرت نظامی سبب شده که غول آمریکایی در خاورمیانه و مرزهای آبی ایران متوقف شود و فرصت استثنایی برای حضور قدرتی جدید در منطقه به نام ایران به وجود آورد و در عمل برای نخستین بار فرمول نظامی و معادلات آمریکا علیه کشور دیگری به بن بست رسید.

ابوترابی فرد با اشاره به تحلیل رابرت پیپ استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو گفت: وی می‌نویسد که تا پیش از این جنگی که علیه کشورمان در حال انجام است، در جهان درباره سه قدرت جهانی بحث می‌کردیم که شامل آمریکا، روسیه و چین بود ولی امروز شاهد قدرت جدیدی به نام ایران در سطح جهان هستیم. به عبارتی این استاد برجسته علوم سیاسی تاکید دارد که سالها جنگ علیه ایران را شبیه سازی کرده بودم و این جنگ نباید رخ می‌داد. چرا که نتیجه این جنگ برای آمریکا بدتر از جنگ ویتنام است.

وی افزود: او می‌نویسد هرچند که این واقعیت برای ما مشکل است اما ایران به مرکز قدرت جدید جهانی تبدیل می‌شود و جهان باید با این مرکز قدرت جدید زندگی کند.

آمریکا در مقابل ایران در سه حوزه میدان، سیاست و حمایت مردم شکست خورده است

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به مقایسه ایران و آمریکا در سه میدان نبرد، سیاست و خیابان در جنگ فعلی اظهار کرد: آمریکا در میدان نبرد بزرگترین ناو جنگی خود یعنی جرالد فورد را به منطقه آورد ولی با موشک‌های سپاه و ارتش مورد هدف قرار گرفت و به مدت ۳۰ ساعت در آتش سوخت و از میدان خارج شد و تا یک سال دیگر هم نمی‌تواند در هیچ عملیاتی شرکت کند. همچنین ناو آبراهام لینکلن برای اینکه از تیر رس موشک‌های نیروهای مسلح ایران اسلامی در امان باشد، از منطقه دور شد و به صورت مداوم درحال تغییر محل خود برای جلوگیری از آسیب موشکی و پهپادی است.

ابوترابی فرد با اشاره به ۳۰ پایگاه آمریکا در منطقه که در این مدت زیر ضربات سنگین موشکی و پهپادی ارتش و سپاه قرار داشته و دارند، تصریح کرد: در میدان و خیابان‌های آمریکا هم مردم شهرهای مختلف ایالات متحده، سیاست‌های تجاوز طلبانه حاکمان آمریکا را محکوم کردند و خواستار پایان جنگ شدند.

وی اضافه کرد: در میدان سیاست نیز یکی از اندیشمندان آمریکا پس از سخنان رئیس جمهور آمریکا گفت که ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای شکست با شعار پیروزی است. اما ایران در میدان نبرد، پایگاه‌های آمریکا در منطقه را به صورت مداوم مورد حمله قرار می‌دهد و در سرزمین‌های اشغالی هر ۲۰ دقیقه صدای آژیر برای حملات موشکی نیروهای مسلح کشورمان به صدار درمی‌آید. از طرفی در خیابان‌های شهرهای مختلف کشور شاهد حضور زنان، مردان و کودکان در کنار قدرت تهاجمی و بازدارنده نیروهای مسلح کشورمان هستیم.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به مصاحبه وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با شبکه الجزیره گفت: ایشان به درستی عنوان کردند که مسئله دشمنان در این جنگ، ایران نیست بلکه محور مقاومت است. اما سرنوشت آینده منطقه را میدان نبرد تعیین می‌کند و ایران دست همه کشورهای جهان به ویژه در آسیا و آفریقا را برای جلوگیری از تحقیر کشورها توسط آمریکا محکم می‌فشارد و همه کشورها برای ایجاد راهکار در تنگه هرمز باید در کنار ایران مقتدر و پیروز بایستند