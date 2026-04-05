احمد رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر در پی حملات ددمنشانه هوایی و بمبارانهای پیاپی آمریکا و رژیم صهیونیستی به اماکن آموزشی، پژوهشی و دانشگاهی در سراسر کشور گفت: حمله به مراکز آموزشی و پژوهشی، نه تنها جنایتی علیه نظام علمی کشور است، بلکه حملهای مستقیم به آینده کشور و نسل جوان محسوب میشود.
وی ادامه داد: دانشگاهها کانونهای علمآموزی و پویایی فکری هستند و هیچ توجیهی برای هدف قرار دادن چنین اماکنی وجود ندارد.
سرپرست دانشگاه پیام نور فارس همچنین این اقدامات خلاف قوانین بینالمللی را در تقابل با تمام ارزشهای انسانی دانست و افزود: بر این باورم که حمله به مکانهای علمی و پژوهشی مورد استفاده اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاهی، ضربهای استراتژیک به پیشرفت علمی کشور است که هیچگاه در برابر آن سکوت نخواهیم کرد.
رستگار تصریح کرد: دانشگاهها پناهگاه امن علمی هستند و هرگونه تهدید علیه آنها، تهدیدی علیه تمامیت علمی کشور محسوب میشود.
نظر شما