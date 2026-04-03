حمله به مراکز علمی و دانشگاهی جنایتی برای افشای ماهیت ضدبشری دشمن

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-راضیه سالاری: دشمن آمریکایی و صهیونیستی در روزهای اخیر، جنگ را وارد فاز جدیدی کرد و با حمله به مراکز علمی و تحقیقاتی، نمای دیگری از جنایات جنگی خود را به نمایش گذاشت. انستیتو پاستور تهران که به عنوان یکی از معتبرترین مراکز تحقیقات پزشکی و تولید واکسن در غرب آسیا شناخته می‌شود، به شدت آسیب دیده و بر اساس آخرین آمارهای رسمی، دست‌کم ۲۱ دانشگاه بزرگ کشور از جمله ایران دانشگاه علم و صنعت و چندین مرکز تحقیقاتی دیگر نیز هدف حملات هوایی قرار گرفتند.

این در حالی است که بر اساس ماده ۸ اساسنامه رم و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، حمله عمدی و مستقیم به ساختمان‌های وقف‌شده به آموزش، پژوهش و درمان، در صورتی که به هدف نظامی تبدیل نشده باشند، به صراحت «جنایت جنگی» محسوب می‌شود.

استاد دانشگاه هرمزگان: آمریکا و اسرائیل با حمله به مدارس و مراکز علمی، ماهیت ضدبشری خود را برملا کردند

سیما رهگشای، استاد دانشگاه هرمزگان، با اشاره به جنگ تمام‌ عیار آمریکا و اسرائیل علیه ایران و حملات هدفمند به مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و زیرساخت‌های صنعتی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: دشمنان ما هیچ بویی از اخلاق، انسانیت و حقوق بشر نبرده‌اند و با حمله به مدارس، دبستان‌ها و کودکان بی‌گناه، ماهیت خلاف بشری خود را به جهانیان نشان دادند.

وی افزود: خوشبختانه مردم مظلوم اما بصیر ایران در کنار ارتش و سپاه مقتدر، در برابر این ددمنشی ایستاده‌اند و خیابان‌ها را تسخیر کرده‌اند.

رهگشای بیان کرد : ما امروز درگیر یک جنگ تمام‌ عیار و همه‌جانبه از سوی آمریکا و اسرائیل هستیم؛ جنگی که متأسفانه هیچ نکته اخلاقی، انسانی یا حقوق بشری در آن رعایت نمی‌شود و این در حالی است که مدعیان دروغین حقوق بشر، سال‌هاست با شعارهای فریبنده، خود را ناجی بشریت معرفی می‌کنند.

وی افزود: ما با دشمنانی طرف هستیم که هیچ بویی از اخلاق، انسانیت و حقوق بشر نبرده‌اند. آمریکا و اسرائیل علیرغم ادعاهای بلند و پوشش رسانه‌ای گسترده، در عمل نشان داده‌اند که کوچکترین تعهدی به موازین بین‌المللی و ارزش‌های انسانی ندارند. این جنگ ناجوانمردانه علیه مردم ایران، پرده از چهره واقعی این رژیم‌ها برداشته و ماهیت خبیث آنان را برای همه جهانیان روشن ساخته است.

استاد دانشگاه هرمزگان با اشاره به جنایات پیشین رژیم صهیونیستی در غزه تصریح کرد: پیش از این نیز رژیم اسرائیل در غزه حرکات نسنجیده و غیرانسانی بسیاری از خود بروز داد، اما آنچه امروز در جنگ علیه ایران شاهد آن هستیم، ابعاد بسیار گسترده‌تری دارد. ما می‌توانیم این جنگ را «جنگ حقوق بشری» بنامیم؛ جنگی که طرف مثبت و حق‌دار آن، جمهوری اسلامی ایران است و طرف مقابل، هیچ التزامی به اصول اولیه بشری ندارد.

رهگشای با تأکید بر هدف قرار گرفتن غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی کشور ادامه داد: اولین حمله‌ای که در این جنگ صورت گرفت، حمله به مدرسه بود؛ حمله به دبستان، حمله به کودکان و دانش‌آموزان بی‌گناه. این اقدامات ضدبشری، ماهیت خلاف انسانیت دشمن را به طرز برجسته‌ای به کل جهانیان نشان داد. چه کسی می‌تواند باور کند که یک رژیم مدعی حقوق بشر، مدرسه و کودک را هدف قرار دهد؟

وی افزود: متأسفانه فهرست اهداف دشمن بسیار گسترده‌تر از این حرف‌هاست. ما می‌بینیم که زیرساخت‌های صنعتی کشور مورد هجمه قرار گرفته، کارخانه‌ها و مراکز تولیدی بمباران شده‌اند و از همه تلخ‌تر، مراکز علمی، دانشگاهی، پژوهشی، دارویی و هر نهادی که به علم، آگاهی، رشد علمی و انسانیت وابسته است، هدف قرار گرفته است.

این استاد دانشگاه با اشاره به سابقه دشمنی آمریکا و اسرائیل با علم و دانش در ایران گفت: قبلاً نیز در جریان هستیم که دانشمندان هسته‌ای ما ترور شدند، مراکز هسته‌ای مورد هجمه و ترور قرار گرفت و دانشمندان برجسته کشورمان به شهادت رسیدند. امروز نیز انستیتو پاستور تهران که یکی از نمادهای پیشرفت پزشکی و تولید واکسن در غرب آسیاست، به شدت آسیب دیده و ایران دانشگاه علم و صنعت و دست‌کم ۲۱ دانشگاه بزرگ کشور بمباران شده‌اند.

ما با دشمنانی طرف هستیم که هیچ ارزشی برای انسانیت، حقوق بشر و علم قائل نیستند

رهگشا تصریح کرد: همه اینها به ما می‌فهماند که ما با دشمنانی طرف هستیم که هیچ ارزشی و اعتباری برای انسانیت، حقوق بشر، علم، آگاهی و دانایی قائل نیستند. آنها تنها یک چیز را می‌شناسند و آن هم سلطه بر ملل مستضعف جهان است. هیچ مرز اخلاقی برای این دشمنان وجود ندارد و هر وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف شوم خود مجاز است.

وی در ادامه با اشاره به مقاومت مردم و نیروهای مسلح ایران اظهار داشت: اما خوشبختانه در مقابل این ددمنشی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه مقتدر ما با تمام قدرت قیام کرده و ایستاده‌اند. نیروهای مسلح ما با جان و دل از ارزش‌های انسانی و علمی این مرز و بوم دفاع می‌کنند و اجازه نخواهند داد دشمن به اهداف شوم خود برسد.

ملت ما علیه دشمن قیام کرده‌اند

استاد دانشگاه هرمزگان مهم‌ترین عامل بازدارندگی را حضور مردم دانست و گفت: مهم‌تر از همه، مردم ما هستند که پای کار ایستاده‌اند. مردم عزیز ایران میدان‌ها و خیابان‌ها را تسخیر کرده‌اند و علیه این دشمن ددمنش و خونریز قیام کرده‌اند. دشمنی که مخالف علم، مخالف بشریت، مخالف دانش و مخالف هر چیزی است که ارزش انسانی به حساب می‌آید. مردم ایران با بصیرت خود ثابت کردند که در برابر زورگویی سر فرود نمی‌آورند.

ماهیت پلید آمریکا و اسرائیل برای همه افشا شده است

رهگشای خاطرنشان کرد: امروز جهانیان با تمام وجود درک کرده‌اند و فهمیده‌اند که آمریکا و اسرائیل چه ماهیت پلیدی دارند. مراکزی که مورد حمله قرار گرفتند آنقدر متنوع و زیادند که انسان واقعاً متحیر می‌ماند. آدم می‌پرسد اینها اصلاً به چه چیزی اعتقاد دارند؟ پاسخ روشن است؛ هیچ گونه اعتقادی به هیچ ارزش انسانی ندارند.

وی در پایان تأکید کرد: دشمن با این جنایات، همه چیز را به ضرر خود تمام کرد. این حملات ناجوانمردانه نه تنها ایران را تضعیف نکرد، بلکه باعث شد مردم بیش از پیش متحد شوند و عزم آنها برای مقابله با استکبار جهانی راسخ‌تر گردد. این یک فرصت ارزشمند برای ماست که بتوانیم چهره واقعی آمریکا و اسرائیل و ماهیت پلید و از ناب آنان را به نحو احسن به بشریت معرفی کنیم. ما وظیفه داریم حقیقت را به جهانیان بگوییم و اجازه ندهیم این جنایات در سکوت رسانه‌ای دفن شود. انشاءالله با همت مردم و ایستادگی نیروهای مسلح، پیروزی نهایی از آنِ جبهه حق و حقیقت خواهد بود.

کمالی باغستانی: حملات به مراکز علمی ایران، نشانه ضعف و زبونی دشمن در میدان است

یک استاد دانشگاه، با محکومیت حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی کشور نظیر دانشگاه تهران، اصفهان، پژوهشگاه پاستور و مؤسسه المصطفی، تأکید کرد: این حملات وحشیانه نه تنها خللی در اراده نخبگان متعهد و میهن‌دوست ایران ایجاد نخواهد کرد، بلکه با استناد به منطق قرآن و تجربه تاریخی، مسیر علم، عزت و جهاد در جمهوری اسلامی ایران با قوت بیشتری ادامه می‌یابد.

محمد کمالی باغستانی، استاد دانشگاه و دکترای فرهنگ و ارتباطات، در واکنش به حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز آموزشی، پژوهشی و دانشگاهی کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت جمعی از اساتید و دانشجویان، این اقدامات را مصداق آشکار تجاوز به زیرساخت‌های علمی و تمدنی ایران اسلامی دانست.

وی با اشاره به حمله به مراکزی مانند دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان، دانشگاه هنر، پژوهشگاه‌های علمی، مؤسسه پاستور و دیگر نهادهای علمی و درمانی، تصریح کرد: این حملات وحشیانه و همچنین ترور هدفمند اساتید برجسته‌ به روشنی نشان می‌دهد که آمریکا و رژیم صهیونیستی، نه تنها مراکز نظامی، بلکه حلقه اصلی رشد و پیشرفت ایران یعنی مراکز تولید علم و دانش را هدف قرار داده‌اند.

این استاد دانشگاه با استناد به آیه ۱۹۴ سوره مبارکه بقره «وَ قاتِلوهُم حَتّیٰ لا تَکونَ فِتنَةٌ...» تأکید کرد: در منطق قرآن کریم، دفاع در برابر تجاوز نه تنها یک امر مشروع، بلکه یک تکلیف الهی است. ما این حملات ناجوانمردانه را به شدت محکوم می‌کنیم و بر این باوریم که سنت علمی ما، پیوند ناگسستنی علم، عزت و جهاد در راه حق است.

کمالی باغستانی در ادامه با مقایسه نظام علمی غرب و ایران اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از مراکز علمی در آمریکا و رژیم صهیونیستی، صرفاً نهادهای آموزشی نیستند، بلکه بخشی از منظومه علمی-نظامی آن‌ها محسوب می‌شوند که فناوری را در خدمت ساخت سلاح و جنگ به کار می‌گیرند. اما در ایران اسلامی، پس از پیروزی انقلاب و به برکت امام راحل، مقام معظم رهبری و خون شهدا، علم در مسیر گسترش خدمات بشری و پیشرفت همه‌جانبه گام برداشته است.

وی افزود: این حملات، نشانه ضعف و زبونی دشمن است. دشمنی که نتوانست در میدان نبرد و با ترور فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای ما به هدف خود برسد، امروز با کینه‌توزی به مراکز علمی پناه آورده است. نمونه بارز آن حمله به انیستیتو پاستور با بیش از یک قرن سابقه، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه تهران است؛ این نشانه تقابل تمدن اصیل اسلامی با تمدن رو به افول غرب است.

دانش در ایران اسلامی بومی و متکی به توان داخلی است

کمالی باغستانی با تأکید بر رشد علم بومی در شرایط تحریم گفت: برخلاف غرب، دانش در ایران اسلامی بومی و متکی به توان داخلی است. تحریم‌ها نه تنها مانع پیشرفت ما نشد، بلکه ما را از وابستگی به غرب رها ساخت. امروز بمباران فیزیکی بناهای علمی، هیچ خدشه‌ای در اراده و علم فناورانه نخبگان متعهد و میهن‌دوست ما ایجاد نخواهد کرد؛ «زهی خیال باطل» که تصور کند کاروان پیشرفت کشور دچار ایستایی می‌شود، بلکه این انگیزه امروز چندین برابر شده است.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور اظهار داشت: امروز همه می‌بینند در تنگه هرمز چه خبر است. قدرت نظامی بومی ایران در تولید موشک و پهپاد، نمادی از علم و فناوری ایرانی است که در دل تحریم‌ها شکوفا شده است. ترامپ خون‌آشام و سیاستمداران خبیث آمریکا بدانند که اگر در گذشته برخی از اساتید را ترور کردند، امروز دانشجویان و دانشگاهیان ما با اراده‌ای پولادین، مسیر رشد و پیشرفت کشور را ادامه خواهند داد.

جامعه دانشگاهی ایران امروز یکپارچه در برابر جنایات ایستاده است

وی با اشاره به افشای ماهیت واقعی سرمایه‌داری غربی در جنایاتی مشابه جزیره اسیر (اپستین) تأکید کرد: جامعه دانشگاهی ایران امروز یکپارچه در برابر این جنایات ایستاده است. دانشگاهیان ما با مجاهدت بیشتر، راه روشن و نورانی دانشمندان، اساتید و دانشجویان شهید را ادامه می‌دهند و انتقام خون امام شهید، فرماندهان، نخبگان، زنان، مردان و حتی نوگلان دبستانی همچون شجره طیبه «مینا» را با نقش‌آفرینی در پیشرفت و تعالی کشور می‌گیرند.

کمالی باغستانی گفت: از وزارت خارجه، معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری انتظار می‌رود که پیگیری حقوقی و قضایی لازم را برای محکومیت و مجازات جانیان حملات به مراکز علمی از مجامع جهانی به عمل آورند و اجازه ندهند این ظلم بزرگ در کوران حوادث فراموش شود. همچنین از همه دانشگاهیان و فعالان علمی می‌خواهیم که روایت و تبیین خود از این فاجعه را به زبان‌های مختلف به افکار عمومی دنیا ارائه کنند تا حقیقت تجاوز به ملت ایران برای همگان روشن شود.