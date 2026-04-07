بیانیه اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز در محکومیت تجاوز به ساحت علم

به گزارش خبرگزاری مهر، اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بیانیهای در محکومیت هتک حرمت و تجاوز به ساحت علم بیانیهای صادر و این اقدام را محکوم کردند.
متن بیانیه به شرح زیر است:
«وَسیَعلمُ الذینَ ظَلموا أیَّ مُنقلبٍ یَنقلبون»
در روزهای اخیر، شاهد اقداماتی شنیع و نابخشودنی در تعرض به حریم مقدس مراکز علمی و آموزشی بودهایم؛ جنایتی که فراتر از یک اقدام فیزیکی، حملهای آشکار به ریشههای تفکر، آگاهی و امنیت ملی کشور است.
ما، اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بدینوسیله مراتب انزجار و اعتراض جدی خود را نسبت به این هتک حرمت آشکار اعلام میداریم.
مراکز علمی که باید مأمن اندیشه و کانون خدمت به بشریت باشند، ناجوانمردانه هدف تعرض قرار گرفتهاند و این یعنی عبور از تمام خطوط قرمز اخلاقی، انسانی و قانونی.
به این وسیله هشدار میدهیم:
۱. هرگونه تجاوز به مراکز علمی، در حکم دشمنی مستقیم با پیشرفت و سلامت ملت است و عاملان و آمران این فجایع باید بدانند که این جنایات هرگز از حافظه تاریخی جامعه نخبگانی پاک نخواهد شد.
۲. ما خواهان شناسایی فوری، برخورد قاطع و مجازات عبرتآموز متجاوزان و تمامی کسانی هستیم که در برابر این فجایع سکوت اختیار کرده یا بستر آن را فراهم نمودهاند.
۳. سکوت در برابر این تعرضات، چراغ سبزی به توحش و بیقانونی است؛ لذا بر مسئولان امر واجب است که بدون هرگونه مماشات، بساط این تعرضات را جمع کرده و امنیت کامل جانی و روانی را به محیطهای دانشگاهی بازگردانند.
عاملان این جسارت بدانند که ساحت علم و دانشگاه با این اقداماتِ کور، متزلزل نخواهد شد، اما شعله خشم و انزجار جامعه دانشگاهی تا احقاق کامل حق و تأمین امنیت این مراکز، خاموش نخواهد گشت.
جمعی از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۵ فروردین ۱۴۰۵
