بیانیه اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز در محکومیت تجاوز به ساحت علم

به گزارش خبرگزاری مهر، اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بیانیه‌ای در محکومیت هتک حرمت و تجاوز به ساحت علم بیانیه‌ای صادر و این اقدام را محکوم کردند.

متن بیانیه به شرح زیر است:‌

«وَسیَعلمُ الذینَ ظَلموا أیَّ مُنقلبٍ یَنقلبون»‌

در روزهای اخیر، شاهد اقداماتی شنیع و نابخشودنی در تعرض به حریم مقدس مراکز علمی و آموزشی بوده‌ایم؛ جنایتی که فراتر از یک اقدام فیزیکی، حمله‌ای آشکار به ریشه‌های تفکر، آگاهی و امنیت ملی کشور است.‌

ما، اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بدین‌وسیله مراتب انزجار و اعتراض جدی خود را نسبت به این هتک حرمت آشکار اعلام می‌داریم.

مراکز علمی که باید مأمن اندیشه و کانون خدمت به بشریت باشند، ناجوانمردانه هدف تعرض قرار گرفته‌اند و این یعنی عبور از تمام خطوط قرمز اخلاقی، انسانی و قانونی.‌

به این‌ وسیله هشدار می‌دهیم:

۱. هرگونه تجاوز به مراکز علمی، در حکم دشمنی مستقیم با پیشرفت و سلامت ملت است و عاملان و آمران این فجایع باید بدانند که این جنایات هرگز از حافظه تاریخی جامعه نخبگانی پاک نخواهد شد.

۲. ما خواهان شناسایی فوری، برخورد قاطع و مجازات عبرت‌آموز متجاوزان و تمامی کسانی هستیم که در برابر این فجایع سکوت اختیار کرده یا بستر آن را فراهم نموده‌اند.

۳. سکوت در برابر این تعرضات، چراغ سبزی به توحش و بی‌قانونی است؛ لذا بر مسئولان امر واجب است که بدون هرگونه مماشات، بساط این تعرضات را جمع کرده و امنیت کامل جانی و روانی را به محیط‌های دانشگاهی بازگردانند.

عاملان این جسارت بدانند که ساحت علم و دانشگاه با این اقداماتِ کور، متزلزل نخواهد شد، اما شعله خشم و انزجار جامعه دانشگاهی تا احقاق کامل حق و تأمین امنیت این مراکز، خاموش نخواهد گشت.

جمعی از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۵ فروردین ۱۴۰۵