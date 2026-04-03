حضور زنان هنرمند و صنعتگر در گردهمایی بزرگ بانوان لرستان با لباس محلی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان عصر جمعه به رسانه‌ها گفت: از همه بانوان هنرمند، صنعتگر و علاقه‌مند به فرهنگ بومی دعوت می‌شودد تا در «گردهمایی بزرگ بانوان لرستان» شرکت کنند.

گرامیداشت ایثار و شهادت در ایام جنگ رمضان

عطا حسن پور ادامه داد: این برنامه به مناسبت گرامیداشت ایثار و شهادت رزمندگان، حمایت از نیروهای مسلح، خونخواهی رهبر شهید امت و بیعت با رهبر معظم انقلاب در ایام جنگ رمضان برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: این گردهمایی فرصتی است برای تجدید میثاق با ارزش‌های والای شهادت و ایثار، همزمان با تکریم از فرهنگ غنی و ریشه‌دار مردم لرستان.

نمایش اصالت فرهنگ لرستان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان اضافه کرد: برای نمایش زیبایی و اصالت فرهنگ لرستان، بانوان می‌توانند در این گردهمایی با لباس محلی لری حضور پیدا کنند.

وی افزود: لباس محلی لری، نمادی از هویت، اصالت و تمدن کهن این دیار است.

یکشنبه ۱۶ فروردین، ساعت ۱۶ در خیابان بعثت خرم‌آباد

حسن پور گفت: این گردهمایی روز یکشنبه ۱۶ فروردین ماه، ساعت ۱۶ در خرم‌آباد، خیابان بعثت برگزار خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان از تمامی بانوان هنرمند وصنعتگر خواست با حضور پرشور خود، جلوهایی از همدلی و وحدت را به نمایش بگذارند.

وی یادآور شد: این برنامه فرصتی مغتنم برای نمایش همبستگی اجتماعی، پاسداشت ارزش‌های بومی و محلی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ رمضان است.