به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهمگی آذربایجان غربی، مرتضی صفری در این زمینه اظهار کرد: از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۹۹۹ هزار و ۱۶۵ مسافر نوروزی از جاذبههای گردشگری و طبیعی استان بازدید کردهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: همچنین در این مدت ۱۱ هزار و ۷۸۲ نفر از محوطههای فرهنگی و تاریخی استان بازدید داشتهاند که در این میان بناهای مانند میراث جهانی تخت سلیمان تکاب، کاخموزه باغچه جوق ماکو، مدرسه هدایت ارومیه و ... از جمله مکانهای پربازدید استان بودهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی همچنین گفت: در طول ایام نوروز، ۷۸ هزار و ۳۷۳ مسافر نوروزی در طول ایام نوروز در مراکز اقامتی استان اقامت داشتهاند.
صفری اظهار کرد: از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۷۸ هزار و ۳۷۳ نفر در مراکز اقامتی استان اقامت داشتهاند که از این تعداد ۵۴ هزار و ۹۸۰ نفر در مراکز اقامتی رسمی اعم از هتلها، مهمانپذیرها، هتلآپارتمانها و ۲۳ هزار و ۳۹۳ نفر در مراکز اقامتی غیررسمی مانند مدارس، مهمانسراهای ادارات و ... اقامت کردهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: برای رفاه حال مسافران نوروزی و بررسی شرایط واحدهای اقامتی استان متناسب با استانداردها، در طول ایام نوروز، کارشناسان این ادارهکل بازدیدهای نظارتی از این واحدها داشتند که در این راستان تاکنون بیش از ۸۰۰ بازدید نظارتی به ثبت رسیده است.
صفری گفت: سامانه ۰۹۶۲۹ در طول سال آماده دریافت نظرات، انتقادات و شکایات مردمی در مورد نحوه ارائه خدمات به مسافران بوده و امسال تنها دو مورد شکایت از طریق این سامانه به ثبت رسیده است که رسیدگی به آنها در اسرع وقت انجام شد.
نظر شما