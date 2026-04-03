۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۴۹

سقوط گردشگر در کال جنی طبس؛ دومین حادثه در سه روز

طبس- سقوط یک گردشگر در منطقه کال جنی، بار دیگر ضرورت رعایت نکات ایمنی در این جاذبه طبیعی را یادآور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان طبس عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران از وقوع حادثه سقوط یک گردشگر در منطقه گردشگری کال جنی خبر داد و گفت: این دومین حادثه در این منطقه طی سه روز اخیر است.

علیرضا آزاد در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: امروز گزارشی مبنی بر سقوط فردی از ارتفاع در منطقه کال جنی، واقع در کیلومتر ۳۰ محور طبس – بشرویه، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای پایگاه امداد و نجات بین‌شهری موقت طبس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر طبس ادامه داد: تیم‌های امدادی پس از رسیدن به محل، اقدامات اولیه را برای مصدوم انجام داده و با اجرای عملیات فنی بسکت‌کشی، وی را از داخل کال به منطقه‌ای امن منتقل کردند.

آزاد بیان کرد: مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه، برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل و به بیمارستان منتقل شد.

وی با اشاره به افزایش حضور گردشگران در این منطقه طبیعی، از مسافران و طبیعت‌گردان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از مسیرهای امن و مشخص‌شده تردد کنند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.

کد مطلب 6790711

