  1. استانها
  2. همدان
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

سراب گاماسیاب پذیرای ۱۲ هزار نفر در روز طبیعت بود

سراب گاماسیاب پذیرای ۱۲ هزار نفر در روز طبیعت بود

همدان- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نهاوند به آمار بازدید از سراب گاماسیاب اشاره کرد و افزود: در روز طبیعت، بیش از ۱۲ هزار گردشگر از پارک جنگلی سراب گاماسیاب بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سلگی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از استقبال چشمگیر مسافران نوروزی به‌ویژه در روز طبیعت از جاذبه‌های طبیعی این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: پارک جنگلی سراب فارسبان میزبان تعداد قابل توجهی از گردشگران و مسافران نوروزی بود به‌طوری که بیش از ۳ هزار نفر از این منطقه بازدید کردند.

وی افزود: در سراب‌های نهاوند تمهیدات لازم اندیشیده شده بود تا مسافران بتوانند روز طبیعت را در فضایی شاد و آرام در کنار خانواده‌های خود سپری کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نهاوند به حضور پرشمار گردشگران در پارک جنگلی سراب گیان اشاره کرد و گفت: این جاذبه گردشگری نیز در روز طبیعت پذیرای مسافران نوروزی بود و بیش از ۷ هزار نفر از آن بازدید کردند.

وی در ادامه به آمار بازدید از سراب گاماسیاب اشاره کرد و افزود: در روز طبیعت، بیش از ۱۲ هزار گردشگر از پارک جنگلی سراب گاماسیاب بازدید کردند و این آمار نشان‌دهنده جذابیت بالای سراب‌های طبیعی شهرستان نهاوند به عنوان مقصدی برای گذران اوقات فراغت در ایام نوروز است.

کد مطلب 6791178

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها