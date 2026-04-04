سراب گاماسیاب پذیرای ۱۲ هزار نفر در روز طبیعت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سلگی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از استقبال چشمگیر مسافران نوروزی به‌ویژه در روز طبیعت از جاذبه‌های طبیعی این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: پارک جنگلی سراب فارسبان میزبان تعداد قابل توجهی از گردشگران و مسافران نوروزی بود به‌طوری که بیش از ۳ هزار نفر از این منطقه بازدید کردند.

وی افزود: در سراب‌های نهاوند تمهیدات لازم اندیشیده شده بود تا مسافران بتوانند روز طبیعت را در فضایی شاد و آرام در کنار خانواده‌های خود سپری کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نهاوند به حضور پرشمار گردشگران در پارک جنگلی سراب گیان اشاره کرد و گفت: این جاذبه گردشگری نیز در روز طبیعت پذیرای مسافران نوروزی بود و بیش از ۷ هزار نفر از آن بازدید کردند.

وی در ادامه به آمار بازدید از سراب گاماسیاب اشاره کرد و افزود: در روز طبیعت، بیش از ۱۲ هزار گردشگر از پارک جنگلی سراب گاماسیاب بازدید کردند و این آمار نشان‌دهنده جذابیت بالای سراب‌های طبیعی شهرستان نهاوند به عنوان مقصدی برای گذران اوقات فراغت در ایام نوروز است.