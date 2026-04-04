  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۰۵

تاریخ ایران با ایستادگی همراه است؛ دعا کنیم هیچ مادری داغ فرزند نبیند

شهین نجف‌زاده بازیگر پیشکسوت رادیو و تلویزیون با اشاره به ایران‌دوستی و عشق به سرزمین در میان ایرانیان بیان کرد که تاریخ کشور همیشه با ایستادگی همراه بوده است.

شهین نجف‌زاده هنرمند پیشکسوت سینما، تلویزیون و نمایش های رادیویی درباره تجاوز دشمن به خاک کشور و علاقه اش به وطن به خبرنگار مهر گفت: ایران برای من فقط یک جغرافیا نیست، یک خاطره‌ ممتد است؛ ریشه‌ای است که در جانم دوانده شده است.

وی اضافه کرد: ایران سرزمینی است که هر کوچه‌اش، هر صدایش، هر بوی آشنایش، بخشی از هویت من است. ایران را نه فقط با عقل، که با دل می‌شود فهمید؛ با همان قلبی که بی‌اختیار برایش می‌تپد، حتی اگر دور باشید.

نجف زاده درباره این علاقه عنوان کرد: ایران‌دوستی برای من یک شعار نیست، زیستن است یعنی در سخت‌ترین روزها هم پشت نامش بایستید، یعنی وقتی از آن حرف می‌زنید صدایت ناخودآگاه نرم‌تر و مهربان‌تر شود و باور داشته باشید که این سرزمین با همه رنج‌ها و زخم‌هایش هنوز ارزش دوست داشتن دارد.

بازیگر پیشکسوت رادیو نمایش گفت: ما مردمی هستیم که تاریخ‌مان پر از ایستادگی است؛ از دل شکست‌ها، دوباره برخاستن را بلدیم اما این دلیل نمی‌شود که آرزوی رنج و بحران داشته باشیم. هیچ ملتی از جنگ سود نمی‌برد، حتی اگر پیروز شود، چیزی از روحش را از دست می‌دهد.

نجف زاده تأکید کرد: دلم می‌خواهد به جای صدای آژیر، صدای زندگی در خیابان‌هایمان جاری باشد و به جای نگرانی، مردم‌مان آرامش را تجربه کنند.

این هنرمند رادیو در پایان بیان کرد: عشق به ایران برای من یعنی آرزوی صلح، یعنی دعا کنیم که هیچ مادری داغ فرزند نبیند، هیچ شهری ویران نشود و هیچ نسلی با ترس بزرگ نشود. ایران را دوست دارم برای همین دلم نمی‌خواهد زخمی‌تر از این شود.

کد مطلب 6790768
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      1 3
      پاسخ
      من دانش آموزان زیادی را در طول ۳۰ سال درس و مباحث علمی یاد دادم ولی خدا را بی نهایت سپاسگزارم که در این ایام درس اتحاد ، عزت ، غیرت ، توکل و اعتماد به خداوند ، وطن دوستی ، شجاعت ، استقامت و مقاومت تا پیروزی را در پای لانچرها و کف خیابان و خدمت صادقانه در بهداشت و خدمات روزانه به مردم ایران جان را از دانش اموزانم یاد گرفتم . دانش اموزان عزیزم ، دختران و پسران نازنینم ممنون که بمن خوب درس دادید به همه شما افتخار میکنم و دعاگویتان هستم .
    • محمود IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      میشه بفرماین جز این ۴۷ سال کجا ایستادگی کردیم؟ نقشه ایران از نهنگ به گربه تبدیل شده
    • ایرانی IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      البته که هیچ کس به استقبال جنگ نرفت.رهبرشهیدمادرتمام این سالها کشورایران رابافرزانگی وشجاعت ازجنگ دورکردوبه پیشرفت رساند.رهبرم خامنه ای رهبرمظلومم که مظلومانه شهیدشد.امریکاواسراییل به کشورما حمله کردند.واین همه جنایت کردند.ایستادیم پای کشورمون..نیروهای مسلح روزدشمن راسیاه میکنندتادیگه به کشورما حمله نکنند.پایان جنگ باید برای همیشه باشه.نه اینکه تجدیدقواکنندودوباره برگردند.سرداران عزیزمادرراه این گشورشهیدشدندماضررکردیم که اونها راازدست دادیم.ولی راه شهداورهبرمون ادامه دارد...

