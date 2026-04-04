تاریخ ایران با ایستادگی همراه است؛ دعا کنیم هیچ مادری داغ فرزند نبیند

شهین نجفزاده هنرمند پیشکسوت سینما، تلویزیون و نمایش های رادیویی درباره تجاوز دشمن به خاک کشور و علاقه اش به وطن به خبرنگار مهر گفت: ایران برای من فقط یک جغرافیا نیست، یک خاطره ممتد است؛ ریشهای است که در جانم دوانده شده است.
وی اضافه کرد: ایران سرزمینی است که هر کوچهاش، هر صدایش، هر بوی آشنایش، بخشی از هویت من است. ایران را نه فقط با عقل، که با دل میشود فهمید؛ با همان قلبی که بیاختیار برایش میتپد، حتی اگر دور باشید.
نجف زاده درباره این علاقه عنوان کرد: ایراندوستی برای من یک شعار نیست، زیستن است یعنی در سختترین روزها هم پشت نامش بایستید، یعنی وقتی از آن حرف میزنید صدایت ناخودآگاه نرمتر و مهربانتر شود و باور داشته باشید که این سرزمین با همه رنجها و زخمهایش هنوز ارزش دوست داشتن دارد.
بازیگر پیشکسوت رادیو نمایش گفت: ما مردمی هستیم که تاریخمان پر از ایستادگی است؛ از دل شکستها، دوباره برخاستن را بلدیم اما این دلیل نمیشود که آرزوی رنج و بحران داشته باشیم. هیچ ملتی از جنگ سود نمیبرد، حتی اگر پیروز شود، چیزی از روحش را از دست میدهد.
نجف زاده تأکید کرد: دلم میخواهد به جای صدای آژیر، صدای زندگی در خیابانهایمان جاری باشد و به جای نگرانی، مردممان آرامش را تجربه کنند.
این هنرمند رادیو در پایان بیان کرد: عشق به ایران برای من یعنی آرزوی صلح، یعنی دعا کنیم که هیچ مادری داغ فرزند نبیند، هیچ شهری ویران نشود و هیچ نسلی با ترس بزرگ نشود. ایران را دوست دارم برای همین دلم نمیخواهد زخمیتر از این شود.
