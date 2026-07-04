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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

اردوغان: جهان پس از توافق ایران-آمریکا نفس راحتی کشید

اردوغان: جهان پس از توافق ایران-آمریکا نفس راحتی کشید

رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد: جهان پس از توافق ایران-آمریکا نفس راحتی کشید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: هر راه حلی که از سوی کشورهای منطقه اتخاذ نشود، پایدار نخواهد بود.

رئیس جمهور ترکیه در این خصوص افزود: جهان پس از انعقاد توافق اسلام آباد بین واشنگتن و تهران، نفس راحتی کشید. ما از تمام گام‌ هایی که منجر به کاهش تنش و کمک به حل مشکلات منطقه ما شود، حمایت می‌کنیم.

رجب طیب اردوغان ادامه داد: ما از نزدیک تلاش‌ ها برای از مسیر خارج کردن این توافق را زیر نظر داریم. نباید به کابینه فعلی اسرائیل اجازه داده شود که بار دیگر بوی باروت و خونریزی را در سراسر منطقه ما بپراکند.

وی سپس در ادامه اضافه کرد: هیچ راه حلی اگر خارج از اراده کشورهای منطقه باشد یا بدون مشارکت آنها پیش برود، پایدار نخواهد ماند.

کد مطلب 6879356

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