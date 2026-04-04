اختلال گسترده در صنعت فناوری رژیم صهیونیستی در سایه جنگ با ایران

به گزارش خبرنگار مهر، نظرسنجی جدید سازمان نوآوری اسرائیل از وضعیت شرکت‌های فناوری در بحبوحه جنگ، تصویری از فشارهای فزاینده بر یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی این رژیم ارائه می‌دهد.

این نظرسنجی که میان ۶۳۷ مدیرعامل، بنیان‌گذار و مدیر ارشد شرکت‌های فناوری در فاصله ۱۸ تا ۲۳ مارس ۲۰۲۶ انجام شده است، نشان می‌دهد اگرچه بسیاری از شرکت‌های فعال در بخش فناوری همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما اختلالات عملیاتی قابل توجهی در این بخش ایجاد شده است.

مهم‌ترین یافته این گزارش به بحران نیروی انسانی بازمی‌گردد. بر اساس داده‌های منتشر شده، نزدیک به نیمی از شرکت‌های فناوری رژیم صهیونیستی اعلام کرده‌اند که بخش قابل توجهی از نیروی کار آن‌ها در دسترس نیست. حدود ۴۸ درصد از شرکت‌ها گزارش داده‌اند که بیش از یک چهارم کارکنانشان به دلایلی مانند فراخوان نیروهای ذخیره نظامی، محدودیت‌های امنیتی یا تعطیلی مراکز آموزشی از چرخه کاری خارج شده‌اند.

همچنین حدود ۱۰ درصد از شرکت‌ها ناچار شده‌اند بخشی از کارکنان خود را به مرخصی بدون حقوق بفرستند. در مقابل، تنها حدود ۱۱ درصد از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که هیچ‌گونه غیبت نیروی انسانی را تجربه نکرده‌اند. این وضعیت حاکی از آن است که بسیج نظامی و شرایط امنیتی به طور مستقیم بر ظرفیت تولید دانش و توسعه فناوری رژیم اشغالگر قدس اثر داشته است.

علاوه بر این، اختلال در فعالیت‌های بین‌المللی نیز فشار مضاعفی بر شرکت‌ها وارد کرده است. حدود ۷۵ درصد شرکت‌ها اعلام کرده‌اند محدودیت پروازهای بین‌المللی بر فعالیت آن‌ها اثر گذاشته و ۳۵ درصد این تأثیر را شدید ارزیابی کرده‌اند. همچنین، در بخش تولید صنعت فناوری رژیم اشغالگر قدس نیز مشکلات قابل توجهی دیده می‌شود. در میان شرکت‌های تولیدی فعال در این حوزه، ۷۶ درصد از کاهش توان تولید خبر داده‌اند و حدود ۶ درصد اعلام کرده‌اند که فعالیت تولیدی آن‌ها به طور کامل متوقف شده است.

این فشارها در نهایت به تأخیر گسترده در توسعه محصولات و جذب سرمایه منجر شده است. حدود ۸۷ درصد شرکت‌ها اعلام کرده‌اند برنامه‌های توسعه یا عرضه محصولات آن‌ها به تعویق افتاده و ۴۲ درصد از تأخیرهای جدی خبر داده‌اند. همچنین ۷۱ درصد شرکت‌ها گزارش داده‌اند روند جذب سرمایه تحت تأثیر شرایط جنگی قرار گرفته است. در این میان، ۳۱ درصد شرکت‌ها حتی بررسی انتقال بخشی از فعالیت‌های خود به خارج از اسرائیل را آغاز کرده‌اند که نشانه‌ای از افزایش نگرانی‌ها نسبت به تداوم بی‌ثباتی در این بخش محسوب می‌شود.

در افق آینده نیز بسیاری از شرکت‌ها نسبت به ادامه شرایط بی‌ثباتی ابراز نگرانی کرده‌اند. تنها حدود ۱۳ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند ادامه وضعیت امنیتی تأثیر قابل توجهی بر فعالیت‌های آن‌ها نخواهد داشت. در مقابل، ۳۴ درصد انتظار کاهش سرعت فعالیت‌ها را دارند، ۲۲ درصد پیش‌بینی می‌کنند پروژه‌هایشان با تأخیر روبه‌رو شود و ۱۸ درصد احتمال کاهش سطح فعالیت یا تعدیل نیروی انسانی را مطرح کرده‌اند. همچنین حدود ۱۲ درصد از شرکت‌ها هشدار داده‌اند که در صورت تداوم شرایط کنونی، ممکن است ناچار به تعطیلی کامل شوند. به عقیده کارشناسان، مجموعه این داده‌ها نشان می‌دهد که جنگ نه تنها در میدان نظامی، بلکه در زیرساخت اقتصادی و فناوری اسرائیل نیز پیامدهای قابل توجهی بر جای گذاشته است.