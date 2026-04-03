به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شبکه المیادین، به دنبال سرنگونی جنگنده آمریکایی و هدف قرار گرفتن بالگرد برای نجات خلبان جنگنده، روزنامه «واشنگتن پست» اعلام کرد که تحولات اخیر میدانی، به طور کامل با ادعاهای پیشین دولت دونالد ترامپ مبنی بر دستیابی نیروهای آمریکایی به برتری هوایی در آسمان ایران، در تضاد است.

روزنامه «وال استریت ژورنال» نیز با اشاره به شدت گرفتن درگیری‌ها نوشت: با تشدید جنگ با ایران، آمریکا متحمل یک عقب‌نشینی و شکست دوچندان شده است.

در همین راستا، فرماندار ایالت مریلند آمریکا نیز با انتقاد از نبود شفافیت در کاخ سفید اعلام کرد: رئیس‌جمهور ایالات متحده هنوز به درستی توضیح نداده است که ما دقیقاً [در این جنگ] چه کار می‌کنیم.

از سوی دیگر، رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز به نقل از یک خلبان ارتش این رژیم در تشریح توانمندی نیروهای ایرانی نوشتند: ایرانی‌ها برای ما کمین می‌گذارند؛ آن‌ها خلاق هستند و ما باید آن‌ها را یاد بگیریم.