۲ عضو دیگر گروهک تروریستی منافقین به دار مجازات آویخته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضاییه، ابوالحسن منتظر و وحید بنی‌عامریان، دو تروریست دیگر تیم گروهک تروریستی منافقین در تهران که در راستای ماموریت محوله دشمن متجاوز انجام ماموریت می‌کردند، پس از محاکمه و تایید حکم در دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شدند.

اعضای این تیم مسلح گروهک منافقین، اقدامات متعدد تروریستی و انفجارهایی را با هدایت سرپل دشمن در سطح شهر تهران انجام داده بودند.

ابوالحسن منتظر فرزند سیدجعفر، نقش مهم و تاثیرگذاری در هدایت تیم داشته، به طوری که به همراه معدوم محمد تقوی با استفاده از بودجه‌ای که منافقین در اختیار آن‌ها قرار داده بودند اقدام به تهیه خانه امن برای بهره‌برداری گروهک کرده و سایر مرتبطین را در خانه‌های تشکیلاتی اسکان داده بودند.

براساس مفاد پرونده، از منازل تیمی در اختیار عناصر منافقین اقلام مرتبط با انجام عملیات و تهیه لانچرهای انفجار کشف شده است.

ابوالحسن منتظر عضو تشکیلاتی گروهک تروریستی منافقین بوده که با هدایت سرپل‌های گروهک اقدامات تبلیغاتی و ایذایی انجام داده و با همکاری دیگر اعضای تیم اقدامات مسلحانه در راستای اهداف گروهک انجام داده است.

وی به واسطه مبالغی که سرپل نفاق از طریق رمزارز در اختیارش قرار داده بود نسبت به تهیه خانه تیمی و پرداخت اجاره‌بها اقدام می‌کرد؛ خانه‌های مورد اجاره نیز به منظور کارگاه ساخت لانچر و بمب‌های دست‌ساز استفاده شده است.

وحید بنی عامریان فرزند محمد عضو دیگر تیم تشکیلاتی منافقین در این پرونده بوده که به همراه ابوالحسن منتظر در حالیکه قصد انجام عملیات پرتاب لانچر را داشتند با چهار قبضه لانچر دستگیر شدند.

وی نیز از اعضای تشکیلاتی گروهک تروریستی منافقین بوده است که پس از ارتباط مجدد با گروهک، ابتدا اقدامات تبلیغاتی و ایذایی در راستای اهداف گروهک انجام داده است.

محکوم‌علیه در عملیات‌های تعرض به اماکن مختلف نیز مشارکت داشته است.

وی مدتی را در مخفی‌گاه حضور داشته و به منظور ارتباط با سرپل گروهک، گوشی موبایل و سیمکارت‌های جدیدی را خریداری کرده و در تلگرام اقدام به ارتباط‎گیری می‌کند.

پس از دستگیری و تشکیل پرونده قضایی، ابوالحسن منتظر فرزند جعفر و وحید بنی عامریان فرزند محمد، به اتهام بغی از طریق مباشرت در انجام اقدامات متعدد تروریستی و انفجارهایی با هدایت گروهک تروریستی منافقین، عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور از طریق ارتباط‌گیری و آگاهانه با سرپل‌های نفاق، ارتکاب اقدامات موثر ایذایی در جهت حمایت از گروهک تروریستی منافقین با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران، عضویت در گروهک تروریستی منافقین با هدف برهم زدن امنیت کشور و تشکیل دسته یا جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور محاکمه شدند.

دادگاه پس از رسیدگی به پرونده و اخذ دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها، با توجه به گزارش ضابطین، دستگیری ابوالحسن منتظر و وحید بنی‌عامریان در حین ارتکاب جرم مشهود، اقلام مورد نیاز ساخت لانچر و تغییر چهره مکشوفه از متهمان، فیلم دوربین‌های مداربسته، اقاریر صریح و مقرون به واقع متهمان، نامبردگان را مجرم تشخیص داده شدند و به اعدام محکوم کرد.