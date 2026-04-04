به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی اظهار کرد: میزان غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون در بروجن برابر ۹۸ میکروگرم بر مترمکعب است.

وی‌ بیان کرد: بر اساس شاخص لحظه‌ای، کیفیت هوای بروجن اکنون بر روی ۱۰۴ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری یادآور شد: حد استاندارد شاخص کیفیت هوا ۱۰۰ است.

کریمی افزود: میزان غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در شهرکرد برابر با ۳۱ میکروگرم بر مترمکعب است که بر اساس شاخص لحظه‌ای، کیفیت هوای شهرکرد بر روی ۹۰ و در شرایط قابل قبول قرار دارد.