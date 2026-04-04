۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۱

آسمان هرمزگان، امروز صاف تا قسمتی ابری همراه با گذر ابر

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان، صاف تا قسمتی ابری همراه با گذر ابر و احتمال رگبار پراکنده باران در پاره‌ای از نقاط استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: امروز گذر ابر در آسمان پیش بینی می‌شود و وقوع رگبار بهاره باران در پاره‌ای نقاط دور از انتظار نیست.

او افزود: دریا نسبتا آرام و برای ترددهای دریایی مساعد خواهد بود.

حمزه نژاد گفت: فردا یکشنبه افزایش سرعت بادهای غربی ابتدا برروی خلیج فارس بتدریج تنگه هرمز و دریای عمان سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد و اواسط هفته بر سرعت و شدت باد، بیشتر افزوده خواهد شد و این شرایط ناپایدار دریایی تا پایان هفته تداوم خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر استان در این خصوص در نظر گرفته شود و از لحاظ دمایی در این مدت نوسان دمایی استان بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس خواهد بود.

