صدور هشدار سطح زرد در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام هواشناسی استان بوشهر زمان شروع این هشدار(پیرو هشدار دریایی سطح زرد شماره ۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۴) اوایل وقت چهارشنبه ( ۱۹ فروردین) و پایان آن اواخر وقت چهارشنبه خواهد بود.

وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید ( گاهی تا۵۰ کیلومتر در ساعت) افزایش ارتفاع موج دریا ( ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰سانتی‌متر) از مخاطرات این هشدار است.

منطقه اثر این هشدار سواحل و فراساحل جنوبی استان بوشهر اعلام شده است.

افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر از اثرات این هشدار خواهد بود.

اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.