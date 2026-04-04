قهرمانی استقلال در لیگ فوتسال زنان/ پایان مسابقات بدون سقوط

به گزارش خبرنگار مهر، با توقف رقابت‌های ورزشی در پی شرایط خاص کشور سرنوشت لیگ برتر فوتسال زنان نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. این مسابقات که تا پایان هفته نوزدهم دنبال شده بود در حالی متوقف شد که تنها سه هفته تا پایان فصل باقی مانده است.

یکی از مهم‌ترین اتفاقات هفته نوزدهم دیدار ناتمام تیم هیئت فوتبال خراسان رضوی و استقلال تهران بود؛ مسابقه‌ای که به دلیل ترک زمین از سوی تیم مشهدی نیمه‌کاره ماند. بر اساس رویه‌های انضباطی احتمال می‌رود این دیدار با نتیجه سه بر صفر به سود استقلال اعلام شود؛ حکمی که البته باید به صورت رسمی از سوی کمیته مربوطه تأیید شود.

در صورت ثبت این نتیجه استقلال با توجه به اختلاف امتیازی قابل توجه با نزدیک‌ترین تعقیب‌کنندگان خود یعنی فولاد هرمزگان و پالایش نفت آبادان و همچنین برتری در بازی‌های رو در رو عملاً قهرمانی خود را پیش از پایان فصل قطعی خواهد کرد.

از سوی دیگر با توجه به باقی ماندن تنها سه هفته از رقابت‌ها و محدودیت‌های موجود ادامه برگزاری مسابقات چندان امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. در همین راستا سازمان لیگ فوتسال در حال بررسی سناریویی برای تعیین تکلیف نهایی این فصل است؛ سناریویی که بر اساس آن ضمن اعلام قهرمانی استقلال هیچ تیمی نیز به دسته پایین‌تر سقوط نخواهد کرد.

این تصمیم در راستای حمایت از تیم‌ها و سرمایه‌گذاران لیگ فوتسال زنان و همچنین تعهدات پیشین به مدیران باشگاه‌ها مطرح شده است. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود فصل آینده لیگ برتر زنان با حضور ۱۶ تیم و در قالب دو گروه هشت تیمی برگزار شود که چهار تیم جدید نیز از لیگ دسته اول به آن اضافه خواهند شد.

گفته می‌شود این پیشنهاد به‌زودی در جلسه هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتسال مطرح خواهد شد و در صورت تصویب به‌عنوان تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.