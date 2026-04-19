اشیای تاریخی همدان روز اول جنگ با مخزن امن منتقل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حیدری با اشاره به مدیریت میراثفرهنگی در شرایط بحران و تهدیدهای انسانی اظهار کرد: از نخستین روز جنگ رمضان، تمامی اشیای تاریخی موجود در موزههای استان با هماهنگیهای لازم به مخازن امن منتقل شد.
وی ادامه داد: پروتکلهای مربوط به نحوه جمعآوری و انتقال اشیای تاریخی بهطور کامل رعایت شد و همدان توانست در این زمینه عملکرد قابلتوجهی از خود نشان دهد.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با بیان اینکه در جنگ رمضان ۱۴۰ بنای تاریخی در کشور آسیب دید، افزود: برنامهریزیها و پیشبینیهای لازم برای مدیریت شرایط پیش از وقوع حادثه و همچنین حین و پس از آن، از قبل انجام شده بود و خوشبختانه در روند حفاظت و انتقال گنجینههای ارزشمند استان، مشکلی ایجاد نشد.
وی ضرورت همافزایی و هماهنگی میان مدیران در هنگام مدیریت بحرانهای مرتبط با میراثفرهنگی تأکید کرد و گفت: تجربه نشان داده است که در شرایط بحرانی، همکاری جوامع محلی تسهیل میشود و مردم برای حفاظت از داشتههای فرهنگی و تاریخی خود مشارکت فعال دارند.
حیدری با اشاره به رشد نگرش عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از میراثفرهنگی بیان کرد: مردم به این بلوغ فکری رسیدهاند که نگهداری از میراثفرهنگی در تقویت هویت شهری و ارتقای جایگاه فرهنگی جامعه نقش مؤثری دارد.
وی این روند را نتیجه اقدامات گسترده در حوزه فرهنگسازی طی سالهای اخیر دانست و افزود: با حفاظت از میراثفرهنگی، در واقع از فرهنگ غنی کشور پاسداری میکنیم و لازم است حساسیت عمومی نسبت به این موضوع بیش از پیش افزایش یابد تا صیانت از آثار تاریخی به یک دغدغه عمومی تبدیل شود.
معاون میراثفرهنگی استان همدان همچنین با تأکید بر اهمیت حفاظت از بافت تاریخی این شهر ادامه داد: برای صیانت از بافت ارزشمند تاریخی همدان، رسیدن به یک سطح مطلوب از بلوغ در حوزه مدیریت شهری ضروری است.
