روایت «خون جوانان وطن» در تماشاخانه سرو شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین رویداد از سلسله نشست‌های فرهنگی «سووَشون» با محوریت روایتگری از جان‌فشانی‌های جوانان در جنگ رمضان، در پردیس سینمایی امین تارخ برگزار خواهد شد.

سید میلاد دانشور مدیر این پردیس و میزبان رویداد، با اعلام این خبر گفت: رویداد «سووَشون ۹» با عنوان «عصرهای روایت خون جوانان وطن» تلاشی است برای زنده نگه داشتن یاد و مسیر شهدای گرانقدر و تقویت جریان روایتگری در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی؛ تا از این طریق مخاطبان بتوانند پیوندی عمیق‌تر با فداکاری‌های جوانان این مرز و بوم برقرار کنند.

وی افزود: در این نشست که با حضور اهالی فرهنگ و هنر برگزار می‌شود، افتخار میزبانی از خانواده شهید حمید مرادی را خواهیم داشت تا از نزدیک شنونده روایت‌های ناب زندگی و مجاهدت‌های این شهید والامقام باشیم و همچنین در بخش دیگری از برنامه، سجاد حیدری قیری از شاعران برجسته استان، به شعرخوانی در رثای شهدا خواهد پرداخت.

این مراسم روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه، ساعت ۱۷ در محل تماشاخانه سرو واقع در پردیس سینمایی استاد امین تارخ شیراز برگزار می‌گردد.

گفتنی است این رویداد فرهنگی با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس، پردیس سینمایی امین تارخ، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس برنامه‌ریزی شده است.