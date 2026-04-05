سوانح رانندگی در جاده های خراسان رضوی ۲۲ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین میش مست اظهار کرد: تصادفات جرحی و خسارتی در نوروز امسال نیز به ترتیب ۴۷ و ۵۲ درصد نسبت به نوروز پارسال کاهش داشته است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی ادامه داد: باید توجه داشت تردد در جاده های اصلی در مسیر غرب(مشهد-باغچه-نیشابور-سبزوار) و مسیر جنوب (باغچه -تربت حیدریه) حدود ۲ درصد کاهش داشته اما تردد خودروها در مسیر شمال(مشهد-چناران-قوچان) نیز حدود پنج درصد افزایش داشته است.

وی بدون ارائه شمار فوتی ها و مصدومان حوادث جاده ای گفت: در مجموع ترددهای جاده ای نوروزی نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

میش مست ادامه داد: هم اکنون بارش پراکنده باران در برخی جاده ها گزارش شده و ترافیک صبحگاهی در محدوده مشهد - چناران نیمه سنگین گزارش شده است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی افزود: دیروز واژگونی یک دستگاه خودرو تیبا در جاده تربت حیدریه و واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در جاده تربت جام ۲ فوتی برجای گذاشت.

وی گفت: دیروز بر اثر وقوع ۶ فقره تصادف جرحی ۱۱ نفر مجروح شدند و ۲۱ فقره تصادف خسارتی نیز در جاده های استان ثبت شد.