۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

سوانح رانندگی در جاده های خراسان رضوی ۲۲ درصد کاهش یافته است

مشهد- رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: تصادفات جاده ای در خراسان رضوی منجر به فوت در نوروز امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۲ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین میش مست اظهار کرد: تصادفات جرحی و خسارتی در نوروز امسال نیز به ترتیب ۴۷ و ۵۲ درصد نسبت به نوروز پارسال کاهش داشته است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی ادامه داد: باید توجه داشت تردد در جاده های اصلی در مسیر غرب(مشهد-باغچه-نیشابور-سبزوار) و مسیر جنوب (باغچه -تربت حیدریه) حدود ۲ درصد کاهش داشته اما تردد خودروها در مسیر شمال(مشهد-چناران-قوچان) نیز حدود پنج درصد افزایش داشته است.

وی بدون ارائه شمار فوتی ها و مصدومان حوادث جاده ای گفت: در مجموع ترددهای جاده ای نوروزی نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

میش مست ادامه داد: هم اکنون بارش پراکنده باران در برخی جاده ها گزارش شده و ترافیک صبحگاهی در محدوده مشهد - چناران نیمه سنگین گزارش شده است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی افزود: دیروز واژگونی یک دستگاه خودرو تیبا در جاده تربت حیدریه و واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در جاده تربت جام ۲ فوتی برجای گذاشت.

وی گفت: دیروز بر اثر وقوع ۶ فقره تصادف جرحی ۱۱ نفر مجروح شدند و ۲۱ فقره تصادف خسارتی نیز در جاده های استان ثبت شد.

