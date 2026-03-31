۶ هزار اقدام قانونی در طرح سلامت نوروزی خراسان رضوی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یوسف رحمتی اظهار کرد: در طرح سلامت نوروزی طی بازدیدهای بهداشتی کارشناسان بهداشت محیط از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی ۶ هزار و ۱۱۲ مورد اقدام قانونی شامل؛ اخطار بهداشتی، معرفی به مراجع قضایی و سایر اقدامات نظارتی صورت گرفته است.

جانشین رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کمیته بهداشت، درمان و محیط زیست ستاد خدمات سفر خراسان رضوی افزود: طرح سلامت نوروزی از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ در استان خراسان رضوی آغاز شده و تا ۱۴ فروزدین ماه ادامه دارد.

وی عنوان کرد: از زمان آغاز این طرح تا روز ۹ فروردین ماه در حوزه بهداشت محیط و حرفه‌ای کارشناسان در مجموع ۵۳ هزار و ۴۶۵ بازدید بهداشتی از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی، اماکن عمومی و مراکز اقامتی شامل؛ هتل‌ها، متل‌ها، مهمانسراها و مهمان‌پذیرها در استان انجام داده‌اند.

رحمتی گفت: در حوزه غذا و دارو نیز در شهر مشهد ۵۰۰ بازدید از مراکز تامین، توزیع و عرضه دارو و ملزومات دارویی انجام شده، ۸۹ مورد بازرسی از مراکز تولید و عرضه فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک و غذای ویژه، ۷۰ بازرسی از واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی و ۲۷ بازرسی هم از مراکز عرضه فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی انجام شده است.

جانشین رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کمیته بهداشت، درمان و محیط زیست ستاد خدمات سفر خراسان رضوی افزود: در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه‌های علوم پزشکی خراسان رضوی در مجموع ۲۲ هزار و ۷۷۶ ماموریت انجام شده که از این تعداد چهار هزار و ۵۱۶ ماموریت مربوط به حوادث ترافیکی و ۱۸ هزار و ۲۶۰ ماموریت مربوط به حوادث و بیماری‌های غیرتصادفی بوده است.

وی با بیان این که در ماموریت‌های حوادث ترافیکی سه هزار و ۵۰۸ مصدوم توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل و یک هزار و ۵۶ مصدوم در محل حادثه درمان شده‌اند و ۷۷۶ ماموریت لغو شده است، ادامه داد: در ماموریت‌های غیرتصادفی نیز هفت هزار و ۴۹۹ بیمار به بیمارستان‌ها منتقل و هفت هزار و ۶۱ بیمار در محل درمان شده‌اند و سه هزار و ۶۱۲ ماموریت لغو شده است.

رحمتی بیان کرد: در این مدت در مجموع در سطح استان ۲۸۱ هزار و ۹۳۴ نفر به اورژانس بیمارستان‌های زیر پوشش دانشگاه های علوم پزشکی مراجعه کرده‌اند و حدود ۵۳ هزار و ۴۲۲ بیمار به صورت بستری جدید در بیمارستان‌های استان پذیرش و حدود ۵۵ هزار و ۶۳۰ بیمار نیز از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

جانشین رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کمیته بهداشت، درمان و محیط زیست ستاد خدمات سفر خراسان رضوی با اشاره به این که حدود ۱۵ هزار و ۶۵۰ مورد عمل جراحی اورژانسی در مراکز درمانی استان انجام شده است، افزود: در کنار این موارد برنامه جراحی‌های غیراورژانسی نیز متوقف نشد و طی این ایام حدود ۳۷ هزار و ۸۳۹ عمل جراحی الکتیو در بیمارستان‌های استان صورت گرفته است.