۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۳۲

۱۲ نفر طی حادثه رانندگی در محور مشهد-گلبهار مصدوم شدند

مشهد- مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: حادثه تصادف یک دستگاه کامیون و مینی بوس در محور مشهد - گلبهار منجر به مصدومیت ۱۲ نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد علیشاهی اظهار کرد: تصادف در محور مشهد - گلبهار، مقابل دانشگاه آزاد اسلامی گلبهار ۱۲ مصدوم برجا گذاشت.

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: برای امدادرسانی به مصدومان پنج دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: ۱۰ نفر از مصدومان توسط اتوبوس آمبولانس به بیمارستان طالقانی مشهد منتقل شدند و یک نفر به بیمارستان ثامن الائمه چناران انتقال یافت.

علیشاهی گفت: یک نفر از مصدومان نیز توسط کارشناسان فوریت های پزشکی به صورت سرپایی در محل درمان شد.

کد مطلب 6801032

