تزریق ۸.۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی امارات برای مهار بحران نقدینگی

به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیلگران بانک سرمایه‌گذاری جفریز اعلام کردند بانک مرکزی امارات متحده عربی حدود ۸.۲ میلیارد دلار به سیستم بانکی این کشور تزریق کرده است. این اقدام از طریق ابزار «تسهیلات بیمه نقدینگی احتمالی» (CLIF) انجام شده و هدف آن جبران کاهش شدید نقدینگی در شبکه بانکی و مهار پیامدهای جنگ علیه ایران عنوان شده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی امارات، مازاد نقدینگی در سیستم بانکی این کشور از اواخر فوریه، همزمان با آغاز جنگ، تاکنون حدود ۴۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش نشان می‌دهد بانک‌های اماراتی برای جبران کسری نقدینگی خود ناچار به استفاده از خطوط اعتباری اضطراری بانک مرکزی شده‌اند.

«تسهیلات بیمه نقدینگی احتمالی» که در سال ۲۰۲۲ طراحی شده بود، اکنون برای نخستین‌بار در چنین مقیاسی فعال شده است.

به گفته کارشناسان، همزمان با تشدید تنش‌ها در منطقه، سهام برخی بانک‌های اماراتی از زمان آغاز جنگ با افت‌های دو رقمی مواجه شده و گزارش‌هایی از تعطیلی موقت برخی شعب بانکی نیز منتشر شده است.