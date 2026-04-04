به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ ضریب تحقق منابع مالی در طرحهای تأمین آب به ۹۷ درصد و در طرحهای آبرسانی به ۹۵ درصد رسیده است که نشاندهنده عملکرد مطلوب در تأمین منابع مورد نیاز این بخش است.
وی افزود: در ماههای پایانی سال بهویژه در اسفندماه، تخصیص منابع مالی مناسبی انجام شد که همین موضوع باعث شد ضریب تحقق منابع مالی رشد قابل توجهی داشته باشد.
سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به شرایط خاص سال گذشته گفت: با وجود شرایط جنگی، در روند دریافت و انتقال منابع مالی هیچگونه خللی ایجاد نشد و تمامی این منابع پیش از پایان سال در اختیار شرکتهای مرتبط قرار گرفت.
بزرگزاده خاطرنشان کرد: منابع تخصیص یافته از طریق شرکتهای ذیربط برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان کالا مورد استفاده قرار گرفت.
