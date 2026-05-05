به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، اظهار کرد: وزارت نیرو خود را موظف می‌داند در شرایط کنونی با حداکثر توان و همراهی، در کنار کارگران، تکنسین‌ها، مهندسان، مشاوران، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان کالا در طرح‌های خود باشد.

وی افزود: با ارزیابی دوباره شرایط طرح‌های آب و آبفا، تصمیمات مهمی در چارچوب قوانین و مقررات و در راستای ایجاد سهولت برای حل مشکلات احتمالی همراهان و همکاران طرح‌های اجرایی بخش آب و آبفا اتخاذ شده است.

سخنگوی صنعت آب کشور ادامه داد: وزارت نیرو تاکنون رایزنی‌های زیادی با نمایندگان محترم مجلس و سازمان برنامه انجام داده و این پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت.

بزرگ‌زاده ابراز امیدواری کرد نتایج مثبت این اقدامات به‌زودی در کارگاه‌های اجرایی طرح‌های آب و آبفا نمایان شود.